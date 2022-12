El Pirineu i les zones d'interior encaren un pont de la Puríssima més fluix que el de l'any passat

Catalunya encara un pont de la Puríssima més fluix que el del 2021, amb reserves d'entre el 60% i el 65% al Pirineu. Els festius coincideixen en dimarts i dijous, fet que no propicia les reserves i l'absència de restriccions afavoreix el turisme internacional. Tot i que a peu de pistes hi pot haver plena ocupació a finals de setmana, la manca de neu respecte a altres anys beneficia les zones d'interior.

Osona destaca amb ple absolut; mentre a les comarques centrals, al Camp de Tarragona i l'Ebre l'ocupació no supera el 70%, un fet "desconcertant" pel sector. A Girona, les perspectives per la segona setmana de pont són millors, del 80%, sobretot a les destinacions de muntanya. A la costa barcelonina les reserves són aproximadament del 50%.

Els apartaments i hotels que compten amb l'ocupació més baixa esperen que les destinacions s'omplin amb visitants puntuals i apunten que l'èxit d'aquests festius dependrà, sobretot, de les reserves d'última hora. En aquest llarg pont, que va del dissabte 3 i fins al diumenge 11 de desembre, la majoria de clients seran nacionals, de la resta de l'Estat i de França.

Reserves d'entre el 60% i 65% al Pirineu de Lleida

Al Pirineu lleidatà amb estacions d'esquí hi haurà una ocupació mitjana d'entre el 60 i el 65%, segons dades del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. Entre el dissabte i el dimarts, la mitjana d'ocupació es mourà al voltant del 45 o 50%, mentre que en la segona part del pont serà del 80%. A les zones turístiques lleidatanes més properes a estacions d'esquí i a peu de pistes es pot fregar la plena ocupació, sobretot de cara al cap de setmana del 10 de desembre.

Durant aquests nou dies, els complexos hivernals lleidatans esperen vendre uns 90.000 forfets, sempre i quan les condicions meteorològiques i d'innivació ho permetin. Pel que fa a la resta d'indrets turístics de la demarcació de Lleida sense estacions d'esquí, s'espera també una bona ocupació, especialment durant el segon tram del pont, segons el Patronat de Turisme.

Un 80% d'ocupació en el segon cap de setmana a Girona

A les comarques gironines el sector preveu un 80% d'ocupació en el segon cap de setmana del pont de la Puríssima. Els establiments de muntanya seran els que tindran més habitacions plenes, sobretot arran l'obertura de les pistes d'esquí i del fred d'aquesta setmana, apunta el president de la Federació d'Hostaleria, Antoni Escudero.

Amb tot, la majoria d'empresaris turístics han coincidit en què l'èxit d'aquest pont dependrà, sobretot, de les reserves d'última hora. Des de l'Associació Turística d'Apartaments (ATA) a les comarques gironines afirmen que en els últims anys s'ha instaurat una tendència de reservar els allotjaments pràcticament d'avui per demà. Això es deu al fet que la majoria del públic és de proximitat i s'espera a decidir a on anirà de vacances en funció del temps i de l'oferta lúdica que trobarà.

El Solsonès espera un pont "fluix", mentre que Osona farà el ple

A la Catalunya Central hi haurà contrastos per zones. Des de Turisme Rural Associació del Solsonès, calculen que l'ocupació és "fluixa" i rondarà entorn del 50% de mitjana. Per contra, les cases que estan a prop de les pistes d'esquí "estaran més plenes". "Últimament, quan els ponts són llargs, costen molt d'omplir o també es fan viatges més llargs", explica la seva presidenta, Pilar Bielsa. Aquesta és una tendència que ja els ve passant fa uns anys, com també el fet que moltes famílies aprofiten el pont per fer les compres de Nadal i no tant per marxar fora.

L'encariment de preus també creu que els haurà anat en contra, si bé confien millorar les dades d'ocupació amb les reserves d'última hora. El mateix ha passat al Berguedà, una de les comarques amb més oferta de turisme rural. L'ocupació en aquesta comarca s'ha repartit entre els dos ponts i és del 56% durant la primera part i del 60% durant la segona.

En canvi, Osona preveu triomfar, coincidint amb què la comarca se celebraran dos esdeveniments tradicionals i multitudinaris: la Fira de l'Avet d'Espinelves i el Mercat Medieval de Vic. "No tenim dades, però les sensacions son molt bones, tothom diu que faran el ple", explica el gerent de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme d'Osona, Antoni Dinarès.

Un 70% d'ocupació al Camp de Tarragona i l'Ebre

El sector turístic de la demarcació de Tarragona espera una ocupació d'aproximadament el 70% als destins urbans i d'interior, que han tingut una demanda més alta que no pas la Costa Daurada. "La tendència és que es parteixi el pont; hi ha una part de clients que faran estades fins al dia 6 i d'altres, la gran majoria, del 8 a l'11 de desembre, aprofitant que moltes escoles fan festa divendres", ha afirmat la presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona (FEHT), Berta Cabré.

D'altra banda, la manca de neu al Pirineu ha beneficiat els establiments de les comarques tarragonines i de l'Ebre. En concret, a Terra Alta esperen superar el 75% d'ocupació. Menys positiu es mostra el sector al delta de l'Ebre, que titlla de "desconcertant" aquest pont "llarg". Els allotjaments esperaven assolir el 90% d'ocupació, una previsió que s'ha vist rebaixada al 70% i, en alguns casos, al 50%. Així ho assegura la presidenta de l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme del delta de l'Ebre (AEEDE), Anna Borràs, qui confia que la destinació s'ompli a través dels visitants puntuals que gaudeixin d'activitats i de la gastronomia de la zona.

Ocupació del 50% a Sitges

Finalment, a la costa del Garraf l'ocupació prevista per al conjunt del pont a Sitges és d'entre el 40% i el 50%, amb puntes d'ocupació de fins al 80% en alguns casos i per al cap de setmana del tram final del pont. Tot i que aquests dies l'alta ocupació es preveu més a les destinacions de muntanya, les dades amb les quals treballa el Gremi d'Hostaleria de Sitges són "positives" i de "normalitat" per a aquesta època de l'any. "Ha estat una temporada bona i ja esperàvem que continués aquesta tendència al desembre", conclou el president del Gremi, Oskar Stober.