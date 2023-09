Les associacions de familiars d'alumnes augmenten les crítiques al val escolar, ara que s'ampliarà a secundària

Les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya (AFFAC) critiquen la mesura del val escolar perquè "no serveix per pagar les quotes per material i les sortides a l'escola pública". "És un xec només de consum. No serveixen per alleugerir la pressió econòmica que l'inici de curs suposa", ha denunciat la presidenta de l'associació, Belén Tascón, en una roda de premsa aquest dijous.

La federació insisteix així en criticar aquest val escolar de 100 euros que el Departament d'Educació ha repartit a primària, i que l'any vinent serà de 70 euros i s'ampliarà a secundària. Considera que es tracta d'una mesura "assistencialista i ineficient", que "evidencia la manca de planificació i estratègia", segons relaten en un comunicat. Remarquen que només el 57,7% de l'alumnat de primària havia utilitzat el val escolar de 100 euros a l'inici de curs escolar.

"Davant la perspectiva que la mesura es repeteixi el curs vinent", l'AFFAC demana que la partida invertida (55 milions d'euros) es destini "directament als centres educatius via despeses de funcionament". La finalitat hauria de ser cobrir les despeses de material escolar que "segueixen assumint les famílies a través del pagament de quotes escolars". O bé que el xec es pugui bescanviar als centres i no es limiti només als comerços.

Consideren que és una mesura que només fomenta el consum en lloc de disminuir les despeses. L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) estima que l'inici del curs 2023-2024 ha estat el més car de la història, amb una despesa de mitjana de 530 euros per alumne, segons la presidenta.

"Fuga d'alumnat" a la privada i concertada

D'altra banda, l'associació ha denunciat que Educació "promou la fuga d'alumnat a la privada" amb la manca d'oferta de places públiques del sistema. "Planifica l'oferta educativa sense tenir en compte les necessitats d'escolarització de l'alumnat ni la preferència de les famílies", critiquen. I asseguren que no es garanteix que tot l'alumnat pugui optar a una plaça pública i alhora genera una "sobreoferta" en la xarxa privada concertada.

En el cas de l'I3, segons dades de l'associació, aquest curs 2023-2024 han faltat 776 grups per tal que es garantís que tots els alumnes poguessin optar a una plaça pública. Han començat l'I3 57.999 alumnes i, segons l'AFFAC, s'haurien d'haver planificat 2.900 grups a la xarxa pública amb ràtios de 20 alumnes, mentre que només se n'han ofert 2.124. Per contra, als centres privats concertats han quedat 117 grups sense omplir.

Demana autocrítica a Educació

L'associació de famílies també ha carregat durament contra el pla de digitalització, ja que s'ha basat "simplement a posar molts dispositius a les aules i no en fer una educació crítica sobre el seu ús". Per l'entitat, no s'està tenint en compte que els mals resultats de l'alumnat català en proves com el PIRLS o l'increment de l'abandonament escolar podria estar relacionat amb el temps que passen utilitzen dispositius electrònics. En aquest sentit, l'ha instat a fer "autocrítica" i tirar endavant una anàlisi sobre la correlació que pot haver-hi