Les denúncies per violència masclista cauen quasi un 5% respecte al 2019 per les dificultats de denunciar per la pandèmia

Els Mossos d'Esquadra han rebut 10.567 denúncies per violència masclista durant aquest any, el que suposa un 4,8% menys que l'any passat. La inspectora Montserrat Escudé ha explicat que les limitacions de mobilitat per la pandèmia de la Covid-19 "van dificultar que les víctimes fessin el pas per anar a una comissaria a denunciar". Durant el mateix període 8 dones i una nena de 3 anys han estat assassinades per parelles, exparelles i el seu pare. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que en 5 de les 9 morts l'entorn més proper "coneixia perfectament" la situació de violència masclista i malgrat això no s'havia denunciat. Només una havia presentat denúncia i cap tenia una ordre vigent de protecció.

Pel que fa a les trucades rebudes al Telèfon d’emergències 112 de Catalunya amb relació a aquests fets, l’acumulat fins a novembre de 2020 és de 59.103 trucades per violència de gènere, per sota de les 68.360 rebudes en el mateix període de 2019. Les consultes van caure a partir del març (-42%), també l'abril (-26%), el maig (-14%) i el juny (-10%).



Pel que fa als tipus de violència, la violència psicològica (amenaces, coaccions, vexacions, assetjament i tracte degradant) representa un 51,2%, la violència física (lesions lleus i greus i temptatives d’homicidi) un 41,8%, la violència vinculada amb les noves tecnologies i les xarxes socials un 3,8 % i la sexual un 3,2%.

Set de les vuit dones mortes convivien amb l'assassí

Des de principi d'any, vuit dones i una nena han mort per violència masclista, quan l’any passat en el mateix període havien mort set dones. La franja d’edat amb més casos és la de 35 a 48 anys. Set de les vuit dones convivien amb l’homicida i sis d’elles mantenien relació sentimental amb ell.

La franja d’edat amb més casos és la de 35 a 48 anys

Una dona ja havia interposat denúncia prèvia i cap d’elles tenia vigent una mesura judicial de protecció. Les dones mortes deixen nou fills orfes, cinc eren menors d’edat. Pel que fa als agressors, sis dels autors van ser detinguts i els altres dos es va suïcidar.



Del total de les víctimes de violència de gènere ateses, el 94% són dones majors d’edat (9.760), el 4,3% són menors (441) i l’1,7% són del col·lectiu de persones més grans de 65 anys (175). Des de principi d'any s’han sol·licitat 7.610 ordres de protecció, xifra que suposa un 3,3% inferior respecte l’any passat.



El 31 d’octubre els Grups d’Atenció a la Víctima havien fet el seguiment de 17.695 expedients, dels quals 12.201 són víctimes amb mesura judicial de protecció en vigor. Dins d’aquest grup hi ha víctimes de violències de gènere, domèstica, d’abusos o agressions sexuals, entre d'altres. Pel que fa a les víctimes de violència de gènere els GAV fan 11.036 seguiments, 8.270 a víctimes que tenen una mesura judicial de protecció en vigor. Aquestes xifres suposen un 3,7% d’increment respecte a l’any anterior.

4.280 detencions, 256 menys que l'any passat

Des de principi d'any, els Mossos d’Esquadra han detingut 4.282 homes relacionats amb agressions masclistes, 256 menys que l’any passat. Així mateix, 19 de les persones detingudes són menors d’edat, mateixa xifra que el 2019.



La franja d’edat amb més detinguts se situa entre els 31 i els 40 anys mentre que l’edat que aglutina una major incidència és la de 40 anys, la qual coincideix amb l’edat de la víctima que més denuncia o ha estat atesa per violència de gènere.