Les dificultats per quadrar el calendari del 'procés': com encabir més de 500 testimonis en 11 setmanes

"Gairebé impossible"; "Sorprenent"; "Difícil d'imaginar". Així es pronuncien entre les defenses dels 12 dirigents independentistes als quals el Tribunal Suprem jutja des d'aquest dimarts per la seva participació en el procés, en ser preguntades sobre la viabilitat del pla de l'Alt Tribunal, que vol acabar amb el judici abans de les eleccions europees, autonòmiques i municipals de maig. En el millor dels casos, la sentència no estaria llesta abans de l'estiu.



Si bé no hi ha dates tancades i, avui dia, només hi ha sis sessions agendades (fins al 21 de febrer), el president del Suprem i del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, va afirmar en una conversa informal amb periodistes, a la fi de gener, que comptaven amb tancar aquesta etapa del procediment abans del 26 de maig. No obstant això, al judici hi ha tres acusacions (Fiscalia, Advocacia de l'Estat i el partit ultradretà Vox), 12 processaments i més de 500 testimonis, i tots ells han de prendre la paraula.

"Fer-ho en tres mesos suposaria ficar a més de 10 testimonis al dia. Amb alguns serà possible, però altres compareixences duraran diverses hores", expliquen a Público des de l'equip legal d'un dels processaments. A la llista de testimonis apareixen els noms de Mariano Rajoy, expresident del Govern; Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta; Cristóbal Montoro, exministre d'Hisenda, o Ada Colau, alcaldessa de Barcelona. Res fa pensar que l'Alt Tribunal pugui despatxar ràpidament aquests testimonis, com tampoc s'espera que Fiscalia o Advocacia estrenyin l'accelerador amb els seus 256 compareixents, policies i guàrdies civils en la seva immensa majoria -més de 200-.



Això, per no parlar que les sessions del judici en principi es concentraran entre dimarts i dijous, això és: només tres dies per setmana. I sempre comptant que l'Alt Tribunal no decideixi retardar encara més l'inici del procediment, inicialment previst per a gener, amb la finalitat d'estudiar les qüestions prèvies que plantegin les defenses aquest dimarts. Entre elles s'espera que exigeixin la suspensió del judici.

Només 12 setmanes amb festius pel mig



A 12 de febrer, hi ha exactament 12 setmanes fins a l'inici de la campanya electoral, sense comptar amb aquesta mateixa setmana (del 6 al 12 de maig, 15 dies abans dels comicis). No obstant això, si a aquest termini es resten els festius del Dijous Sant -18 d'abril-; 1 i 2 de Maig -cauen en dimecres i dijous-, almenys es descomptaria una setmana sencera.



A més, de comptar amb 11 setmanes completes, mantenint les sessions de dimarts a dijous, i pensant únicament en els 500 testimonis que han de prendre la paraula, l'Alt Tribunal necessitaria escoltar a 15 per dia per arribar a temps. No obstant això, s'han de tenir en compte les declaracions dels acusats, les proves documentals i pericials, i fins i tot les qüestions prèvies.



"Preveiem un judici llarg", asseguraven aquest dilluns fonts de les defenses, destacant que el més sorprenent dels plantejaments del Suprem és l'atapeït dels temps que ha decidit autoimposar-se. "Sap des del 2 de novembre [quan es van presentar els escrits d'acusació, i per tant les peticions de compareixença] que té 256 testimonis per part de Fiscalia i Advocacia. "Costa d'imaginar com acaba això abans de les eleccions municipals", apunten.

Sostenen també que el Tribunal, la Fiscalia i l'Advocacia "no renunciaran" a aquests testimonis, i per tant consideren difícil, molt difícil, quadrar els temps.



Per part seva, des de l'Alt Tribunal reconeixen que pot donar-se l'opció d'habilitar dilluns, divendres i fins i tot dissabtes per celebrar sessions, de quedar provat el desfasament temporal que anticipen les defenses. Apunten també que no hi ha un termini tancat per concloure el judici, malgrat que Lesmes ho va estimar en tres mesos.



De fet, i entre altres incògnites per resoldre amb la seva conversa amb la premsa, el president del CGPJ va evitar aclarir què passarà si el judici encara no ha conclòs quan arribin les eleccions, i per tant si s'inclinen per suspendre les sessions per a no "interferir" en els comicis.



En referència a això, va recordar que "no hi ha norma legal" que "obligui a la suspensió" de la causa per coincidir amb un procés electoral, si bé també va precisar que habitualment s'ha actuat sobre la base del "criteri de prudència".

Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart o Carme Forcadell reapareixeran públicament aquest dimarts; els tres primers porten des de novembre i octubre de 2017 a la presó provisional, respectivament; Forcadell des de març de 2018. S'exposen a peticions de presó que van fins als 25 anys (Fiscalia) per l'exvicepresident de la Generalitat, per un suposat delicte de rebel·lió i un altre de malversació que l'Advocacia no comparteix. Demana 12 anys per sedició i malversació.



L'expectació és màxima -hi ha més de 600 periodistes acreditats per seguir el judici, que serà retransmès en directe en televisió i per streaming-, i la seva influència a la política espanyola és més que evident. El Suprem ho sap, per això cuida al màxim les formes i es ven com a garant de la màxima "transparència", conscient de tot el que hi ha en joc.