Les oficines bancàries mòbils oferiran atenció personalitzada cada 15 dies als pobles sense caixer

Els pobles que no disposen de caixer automàtic estan d'enhorabona: la Generalitat de Catalunya posa en marxa un servei d'oficines mòbils que oferirà servei quinzenal amb atenció personalitzada i on els clients podran fer tots els serveis. I és que no tenir caixer al municipi és un problema per a milers de veïns, que es veuen obligats a desplaçar-se fins al municipi més pròxim amb caixer per fer gestions bancàries. Les primeres oficines començaran al setembre i es pretén cobrir el 100% de la població del país.

El Departament d'Economia i Hisenda ha adjudicat el servei a CaixaBank i Caixa Enginyers, en funció de la zona, segons ha detallat aquest dimecres en roda de premsa a Alpens (Lluçanès). La primera aportarà l'atenció personalitzada a 503 municipis d'arreu de Catalunya, distribuïts en 41 comarques, i la segona a 313 municipis, de 24 comarques diferents. El servei costarà més de 990.000 euros anuals, i serà compartit per la Generalitat i les entitats adjudicatàries.

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha explicat que consistirà en una furgoneta que es desplaçarà als municipis. "Tots els municipis de Catalunya tindran els serveis, més de la meitat no els tenen i pensem que és una qüestió que calia revertir", ha dit, reivindicant que és un projecte "innovador". Amb aquesta xarxa, la Generalitat fa un pas per garantir l'accés als serveis que es poden trobar a una oficina bancària als 307.553 ciutadans dels 503 municipis que actualment no tenen sucursal bancària.

Mateixos serveis financers que a qualsevol oficina bancària

Les oficines bancàries mòbils permetran als clients de qualsevol entitat realitzar tots els serveis propis d'una oficina bancària: retirar i ingressar diners en efectiu, domiciliar el pagament dels rebuts i els tributs als comptes bancaris, o consultar moviments i saldo i obtenir extractes de comptes bancaris, entre d'altres. A més, també prestaran una atenció personalitzada en la gestió tant dels comptes com d'altres productes bancaris i financers d'actiu, passiu i d'intermediació.

Cada entitat haurà de fer una proposta de ruta que garanteixi la visita de l'oficina bancària mòbil un dia al mes a cada municipi. En el cas dels pobles de fins a 250 habitants, s'hi hauran d'estar un mínim de 30 minuts, mentre als de més de 250 habitants no podran baixar de l'hora. Es preveu que les entitats podran visitar entre 3 i 6 pobles per jornada laboral i que els municipis que queden coberts per les dues entitats (un total de 313) gaudiran de dos dies de servei mensual, cadascun amb una entitat diferent.

Mapa sobre les entitats que prestaran servei als municipis. — Govern

La cara i la creu d'un mateix servei

Els ajuntaments tindran un paper actiu en la implementació del servei d'oficina bancària mòbil, ja que hauran de determinar la ubicació, garantir un punt de presa de corrent, fer difusió del servei, recollir les incidències que es produeixin i traslladar-les als responsables i elaborar un informe anual amb la valoració de la qualitat del servei. L'alcalde d'Alpens, Toni Prat, valora molt positivament aquesta solució "imaginativa" que proposa el Govern.

Però no tots els municipis veuen bé la mesura de disposar d'un caixer mòbil: l'alcalde de Gósol (Berguedà), Rafael López, titlla la mesura d'"inútil". Segons el batlle, el municipi necessita un caixer fix "durant tot l'any", puix té un volum de turisme i gent de pas important, cosa que fa que no només s'hagi de donar resposta a les transaccions corrents de la població, "sinó atendre també els visitants".