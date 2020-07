Les parades del Sant Jordi d'estiu s'ubicaran en diversos trams centrals de Passeig de Gràcia

Les parades de llibres i flors del Sant Jordi d'estiu d'aquest 23 de juliol s'ubicaran a diversos trams centrals de Passeig de Gràcia, on es tallarà el tràfic. La proposta consensuada entre el Govern i el sector del llibre s'ha d'aprovar ara al Procicat. Així ho han explicat a l'ACN fonts de la negociació, que han destacat que faltava desencallar la ubicació on se celebraria el Sant Jordi d'estiu de Barcelona. Entre altres mesures que ja va avançar l'ACN, els organitzadors proposen que les signatures dels autors es realitzin a través de cites prèvies per evitar les aglomeracions i que les parades de llibres i flors estiguin obertes fins a les dotze de la nit.



Segons va informar la Cambra del Llibre de Catalunya, cada municipi establirà les seves pròpies condicions en funció d'uns protocols de seguretat i sanitaris, que compten amb el suport de les administracions públiques, per poder celebrar el Dia del Llibre i la Rosa el pròxim 23 de juliol, amb parades al carrer de llibres, roses i signatures dels autors.

En el cas de la ciutat de Barcelona, la Cambra va confirmar que cada llibreria i floristeria podrà posar una parada al carrer davant del seu establiment, al mateix temps que s'habilitarà durant tot el dia l’espai central del Passeig de Gràcia perquè editors, llibreters, distribuïdors i floristes que ho sol·licitin puguin posar-hi una parada per vendre llibres, roses i organitzar signatures de llibres.

Les parades que hi hagi al Passeig de Gràcia el 23 de juliol s'atorgaran només a editorials, llibreries i floristeries, és a dir, a professionals del sector del llibre i de la flor. Al seu moment, fonts consultades en preveien entre 200 i 300. La Cambra del Llibre de Catalunya apunta que s'han d’extremar les mesures de seguretat, especialment en l’espai tancat del Passeig de Gràcia, i determinar amb urgència quines són les necessitats reals d’espai.



La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, va explicar aquest dimecres des del Parlament que han treballat en catorze plans de desconfinament per a la represa de l'activitat cultural, l'últim dels quals va ser el del Sant Jordi del 23 de juliol, lliurat ja al Procicat.