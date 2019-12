Un informe del Consell d'Europa sobre la protecció a Espanya de les llengües cooficials fet públic aquest dimarts critica la política lingüística d'Espanya i considera que l'anomenada "llei Wert" perjudica el sistema d'immersió lingüística.

"Les autoritats centrals continuen imposant el castellà en una ampli ventall d'àmbits", diu l'informe respecte al català i posa com a exemples la senyalització de carreteres, diplomes universitaris, esports i publicitat.



L'informe aprovat pel Comitè de Ministres, òrgan d'execució de Consell d'Europa on estan representats els seus 47 estats membres, avalua el grau de compromís d'Espanya amb la Carta europea de llengües regionals o minoritàries. El text es basa en la visita que va realitzar una delegació d'experts a Espanya el desembre de 2018.



Destaca l'informe "els nombrosos casos documentats" per ONG de discriminació cap als catalanoparlants, especialment per part de la Policia Nacional. El text recomana per al català i la resta de llengües cooficials d'Espanya la modificació immediata de la Llei Orgànica del Poder Judicial per garantir el seu ús en els processos judicials, si ho demana una de les parts. La segona recomanació urgent és promoure la utilització de les llengües cooficials en el si de l'administració de l'Estat en les respectives comunitats autònomes.



Al País Valencià, l'informe adverteix que la llengua pròpia està en una "situació preocupant", sobretot en el marc de l'administració de l'Estat i el sistema judicial. Assenyala que la Llei relativa a l'educació plurilingüe de 2018 "no és conforme" a la Carta europea perquè "impossibilita l'aplicació de models de programes d'immersió". Recomana que l'ensenyament del valencià s'asseguri en tots els nivells, així com el seu ús en l'economia i els serveis sanitaris i socials. A les Illes, l'informe confirma el "profund canvi" de la política lingüística des de 2015, gràcies a la reinstauració de la Direcció General de política lingüística i de la derogació de lleis i mesures que restringien l'ús de l'català en l'administració.