Lluís Llach ha estat el testimoni estrella de la jornada d'aquest dilluns en el judici del procés que se celebra en el Tribunal Suprem. El conegut cantautor, que va ser diputat de Junts pel Sí al Parlament català entre 2015 i 2017 i va estar present en els successos del 20-S davant la seu de la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, ha declarat en el judici durant una mica més de mitja hora a petició de l'acusació popular que exerceix Vox.



Llach ha protagonitzat un dels moments més mediàtics del judici fins ara: al començament de l'interrogatori, i quan el lletrat de Vox Javier Ortega Smith ja havia fet un parell de preguntes, el cantautor s'ha dirigit al tribunal per a expressar la seva protesta, "com a ciutadà homosexual, independentista i aspirant a ciutadà del món", per la presència del partit d'ultradreta al procés.

El president del tribunal, Manuel Marchena, li ha interromput abans que pogués seguir, recordant-li que encara que són "afirmacions respectables fins al màxim", excedeixen el "propòsit" del seu paper al judici com a testimoni. El magistrat li ha recordat a més que Ortega Smith "personifica l'acusació popular", que està prevista en el "règim jurídic vigent", per la qual cosa els testimonis tenen "l'obligació de respondre a les seves preguntes.

Ja entrat en el tema, Llach ha revelat que va ser ell qui va animar a l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a pujar-se a un vehicle de la Guàrdia Civil la nit del 20 de setembre de 2017 per desconvocar la multitudinària protesta davant la Conselleria d'Economia.



Llach ha explicat que després de desconvocar la concentració des d'un escenari que s'havia col·locat en la confluència de la Gran Via i Rambla Catalunya es van adonar que les persones situades al costat de la porta de la Conselleria no els havien sentit.



Llach, que va estar tota la jornada del 20-S al costat de Sànchez i Cuixart, ha relatat que des d'aquest escenari van emplaçar als manifestants a desconvocar la protesta i els van animar a concentrar-se l'endemà enfront del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), una revelació que ha admès una miqueta avergonyit en dir-la davant de magistrats del Suprem.



En tot cas, ha reconegut que van fer aquesta arenga als manifestants per aconseguir que marxessin i a continuació, l'expresident de l'ANC i ara diputat electe va afirmar que s'encarregaria de "buscar un megàfon" per poder dirigir-se als presents que estaven més lluny, al costat de la porta de la conselleria. "I jo els vaig dir, potser per deformació professional, que l'únic lloc des del qual podrien veure'ls seria des de damunt del cotxe", ha apuntat.



Segons ha assenyalat, ell mateix també va voler pujar al cotxe, però Sànchez i Cuixart li van demanar —"no gaire educadament", ha ironitzat— que marxés perquè si els manifestants el veien allà, en ser "una persona coneguda", no voldrien desconvocar la protesta.



Llach, qui vestia de negre i portava diferents complements de color groc com la corretja del rellotge i el cordó de les ulleres, a més del llaç groc en solidaritat amb els polítics presos, també ha afirmat que coneix a Sànchez i Cuixart des de fa molts anys i que el 20-S sabia que s'estava realitzant un registre judicial quan va acudir a la Conselleria d'Economia , on va estar tot el dia per "protestar" i defensar una "desobediència civil". Això sí, igual que altres testimonis ha comentat que l'ambient aquest dia va ser "festiu".



També va col·laborar, juntament amb altres diputats del Parlament, a l'hora de fer una "barrera" entre els manifestants i l'entrada de l'edifici, on hi havia mossos d'Esquadra i guàrdies civils, perquè l'actuació judicial "es desenvolupés perfectament" i "tot fos el més normal possible".



Així mateix, ha contat que en ser "una persona incomprensiblement coneguda", es va posar "al servei" de Sànchez i Cuixart, als quals va estar acompanyant gairebé tot el dia, també assistint a les reunions que van mantenir amb els guàrdies civils i mossos.



En un moment donat, també va tractar d'organitzar la sortida de la lletrada de l'administració de justícia, intentant 'camuflar-la' entre dues de les diputades, i que "una massa de periodistes", a més de manifestants, van ser els que es van pujar primer en els vehicles de la Guàrdia Civil i que creu que això és el que va poder ocasionar les destrosses.

Les armes als cotxes de la Guàrdia Civil



Llach també va estar present quan Sànchez es va assabentar que en aquests vehicles hi havia armes llargues, per la qual cosa es van posar a fer un "cordó" de voluntaris, però primer van haver de baixar als manifestants dels cotxes. "Vam passar una mica de suor i llàgrimes perquè es creien en propietat de les millors places. Per baixar-los vam haver de plorar i cridar i així el cordó va poder passar per darrere dels cotxes i ens vam quedar més tranquils", ha relatat.



Segons el cantautor, al llarg del dia no va escoltar "insults" als guàrdies civils que vigilaven l'entrada de la conselleria, encara que sí que va sentir molt la consigna "fora les forces d'ocupació". "Però puc donar fe absoluta que els guàrdies civils van ser respectats i que el comportament d'aquests va ser exemplar i els mossos", ha asseverat.