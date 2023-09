La Ludwig Band publica 'Contraban', el tercer avançament del seu nou disc

La Ludwig Band ha estrenat aquest dimarts la rockera Contraban, la tercera cançó del seu nou disc Gràcies per venir, i encara així la recta final que acabarà amb la publicació de l'àlbum el 20 d'octubre. Un nou tema en el qual es veu la clara influència de Bruce Springsteen en el grup com també d'altres cantants com Pau Riba, Sisa o Portet.

El videoclip de la nova cançó està dirigit per Eva Carretero i està protagonitzat pels ludwigs i els mostra en un dia de concert. S'hi barregen imatges de carretera, de proves de so i de festa d'envelat d'estiu que tant els representa.

La portada de l'avançament és obra del Lluc Valverde (saxo i clarinet), que també ha ajudat la Margot Humbert a fer el mural a Espolla que apareix a la portada del disc, dissenyat especialment per a l'ocasió i que s'ha presentat també aquest dimarts.

Una coedició entre The Indian Runners i Ceràmiques Guzmán

El disc Gràcies per venir és una coedició entre The Indian Runners i Ceràmiques Guzmán, el segell de Manel. Els segells han destacat que l'àlbum d'11 cançons és "el més representatiu i ambiciós del grup i potencia l'esperit coral amb arranjaments roquers que van acompanyats de les harmonitzacions delicades".

La presentació de l'àlbum serà el dissabte 21 d'octubre a la sala gran de l'Auditori de Girona.