Madrid afronta la primera jornada del tancament pel rebrot de la Covid amb prop de 5 milions de ciutadans afectats. Les restriccions a la mobilitat han començat aquest divendres a les 22 hores i afecten a deu municipis madrilenys on resideixen un total de 4.786.948 ciutadans: Madrid capital, Móstoles, Alcalà d'Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcorcón, Torrejón d'Ardoz, Parla i Alcobendas. En principi, aquestes mesures hauran d'estar en vigor durant dues setmanes. El temps mitjà per veure si una mesura té l'efecte desitjat durant la pandèmia ha estat entre els 10 i 14 dies des que va començar l'emergència sanitària.

No es tracta d'un confinament a l'ús, com el que es va viure durant els mesos de març i abril, sinó de restriccions a la mobilitat. Les persones que visquin a les zones afectades podran sortir de casa però no es podran moure del municipi en què es trobin excepte per activitats "adequadament justificades" com per exemple laborals, d'assistència o mèdiques. Sanitat també limita a sis persones totes les reunions en aquestes deu ciutats tant en la via pública com en espais públics i privats, llevat que siguin convivents.

L'hostaleria no tanca, tampoc les cases de jocs i apostes, ara bé l'aforament permès no podrà superar el 50% en espais interiors i el 60% en exteriors, en tant que el consum en barra no estarà permès. No s'admetran nous clients a partir de les 22 hores i l'hora de tancament no podrà superar les 23 hores "a excepció de serveis de lliurament de menjar a domicili". No obstant això, fins que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) no es pronunciï al respecte no es podrà sancionar els ciutadans que no compleixin amb les restriccions.

Aquestes restriccions es duen a terme sense l'aprovació del Govern de la Comunitat de Madrid, liderat per Isabel Díaz Ayuso, que donarà la batalla a l'Executiu estatal en els tribunals. Aquest divendres el conseller de Justícia, Interior i Víctimes de la Comunitat de Madrid, Enrique López, i el titular de Sanitat madrileny, Enrique Ruiz Escudero, han anunciat que el seu Govern ja ha interposat un recurs contenciós administratiu a l'Audiència Nacional contra l'ordre del ministeri de Sanitat. Ho fan sense el vistiplau de Ciudadanos, soci de govern del PP a la regió, favorable a les restriccions.

El titular de Sanitat del Govern estatal, Salvador Illa, fa setmanes que alerta de les preocupants dades de la Comunitat de Madrid en nombre de contagis, que els situen al capdavant d'Europa. Illa va proposar en una reunió amb la Comunitat de Madrid, celebrada aquest dimarts, un criteri homologat per aplicar restriccions a les ciutats de més de 100.000 habitants. Segons aquest criteri havien de reunir tres condicions: una incidència de 500 casos per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies, una positivitat en les PCR superior a l'10% i una ocupació de les UCI superior al 35%.

La trobada es va saldar amb "un principi d'acord", tal com el va descriure el vicepresident madrileny Ignacio Aguado, per poder aplicar aquestes mesures anticovid com més aviat millor. Des del Govern regional es va vendre la reunió com un èxit, ja que les mesures estaven basades en un criteri comú per a tot Espanya, tal com ells demanaven. No obstant això, aquest principi d'acord va saltar pels aires unes hores després. Ayuso va demanar nous barems després de comprovar que Madrid era l'única autonomia que complia els tres requisits.

Ayuso defensa les restriccions al sud però no ho accepta a la capital

El Govern d'Ayuso va rebutjar les propostes del Ministeri de Sanitat a l'entendre que algunes de les mesures impulsades afectaven "drets fonamentals recollits en la Constitució, com la llibertat de moviments". "Parlem de restringir drets fonamentals de milions de persones. Fem-ho bé", va escriure la presidenta a través del seu compte de Twitter.

No obstant això, el Govern regional ja havia aplicat aquestes restriccions a la mobilitat en 45 zones bàsiques de salut, majoritàriament situades al sud de la regió, el que va provocar sonades protestes el passat cap de setmana contra la presidenta madrilenya, a la qual van acusar d'estar "segregant" a la població.

Des del Govern regional demanaven tenir en compte que la ciutat de Madrid és un conjunt de 21 districtes, dels quals 18 superen els 100.000 habitants, "i per tant, els índexs no es poden aplicar, en el seu conjunt, a tota la ciutat" . "Tindria tot el sentit fer una separació de les 21 zones per perimetrar i diferenciar les que tenen alta transmissibilitat de virus de les que no en tenen i es podria restringir la mobilitat entre elles. Ara els ciutadans es poden moure per tot Madrid capital amb una població de 3,2 milions ", ha assenyalat aquest divendres el titular de sanitat madrileny.

Segons el parer del conseller de Justícia les mesures de Sanitat "són pitjors i més ineficaces que les que estaven en vigor". "Provoquen i poden provocar caos a conseqüència de la forma en què estan redactades", ha dit. No obstant això, la resolució impulsada per Illa és una ordre de mínims que les comunitats autònomes afectades poden ampliar si així ho consideren.

Les dades contradiuen el triomfalisme de la Comunitat

Ruiz Escudero ha assenyalat que la situació a la regió és "estable", tot i que se situa al capdavant d'Europa en nombre de contagis. "Anem detectant un descens en el nombre d'ingressos i que hi ha menys pressió hospitalària. També en els casos que es van atenent en l'Atenció Primària", ha dit. No obstant això, hi ha seriosos dubtes sobre la realitat d'aquestes dades, com ja ha explicat Público.

Els experts porten demanant restriccions de mobilitat des de fa més d'un mes per la qual cosa no hi ha afirmacions rotundes que diguin que en dues setmanes podran començar a relaxar les mesures. Les dades en la Comunitat de Madrid són molt preocupants: una incidència de 695 casos per cada 100.000 habitants, una positivitat del 21,3% i una ocupació de les UCI del 42%, segons les últimes dades del Ministeri de Sanitat.

De fet, tot i que es baixi als llindars marcats pel Govern espanyol, fins i tot Fernando Simón, director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, va reconèixer dijous que l'ideal és situar-se en una incidència que estigui per sota dels 100 casos. L'ideal de la positivitat és que estigui per sota del 5%. Els llindars fixats són excessivament alts i els experts demanen que es tinguin en compte els reconeguts internacionalment per analitzar el risc.