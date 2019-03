La màfia policial de Cursach s'organitza per intimidar els investigats i els testimonis

Va ser condemnat com a còmplice de maltractaments als calabossos de Palma de Mallorca i ara s'enfronta en l'Audiència Nacional a una petició fiscal d'any i mig per presumpta complicitat amb l'organització criminal motera dels Àngels de l'Infern, però l'exoficial de la Policia Local Carlos Vallecillo ha trobat temps per querellar-se per suposada prevaricació contra el jutge que va instruir la causa sobre la màfia de Bartolomé Cursach a la capital balear... al·legant que no és exacte que ell hagués cridat en seu policial:



"Aconseguireu que amb la pistola faci una ximpleria contra el mariconàs del fiscal [anticorrupció], i la filla de puta de la jutgessa", en referència a la primera instructora del cas sobre el "rei de la nit" de Palma.



Vallecillo –inculpat en aquesta trama policial mafiosa per haver presumptament llançat a un contenidor d'escombraries una de les prostitutes que aquesta xarxa explotava– ha anat a buscar per a la seva contraofensiva judicial contra el magistrat Manuel Penalva en l'acabada de crear Associació de Víctimes per Arbitrarietats Judicials (autodenominada JAVA) que està portant a terme una campanya jurídica i mediàtica per intimidar els investigadors, els denunciants i els testimonis de la trama més gran de corrupció mai descoberta a les Balears.



El passat dia 12, la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Illes Balears va desestimar aquesta querella en un acte signat per tres magistrats en el qual a més es defensa i cita àmpliament l'acte del jutge Penalva, que va ordenar la presó preventiva de Vallecillo, ja que posa de manifest les característiques d'aquesta trama mafiosa que va dominar durant dues dècades la vida dels mallorquins:



"En efecte, part de l'Acte es dedica a sostenir l'actuació dels «comandaments policials» com «una autèntica organització criminal» i així, en el seu Fonament de Dret (FD) Quart, en el qual es troba el passatge objecte de la querella, s'afirma que la seva actuació «ha quedat seriosament en dubte, en diversos episodis esperpèntics que s'expliquen a efectes purament exemplificatius i en aquell temps il·lustratius del grau de corrupció que impregna a tota una institució policial» que concreta en diversos apartats", explica el TSJIB en els seus "Raonaments Jurídics".



La "persecució patida per un bon nombre de policies honestos" i les "amenaces a policies per denunciar"



Cites del Tribunal Superior de Justícia de Baleares sobre les activitats de la trama mafiosa de Cursach a la Policía Local de Palma de Mallorca.

Entre els exemples citats:



"(...) l'arxiu de pla d'una denúncia escrita contra un determinat policia interí en la qual s' «alertava dels seus negocis a la Platja de Palma» (full 15); en el quart es refereix a la «filtració d'exàmens oficials l'any 2012» i a la destinació i conseqüències d'una còpia remesa, a un comandament policial, per correu electrònic del protocol notarial «demostratiu de com es van filtrar» que va ocasionar que un agent fos «perseguit i amenaçat per una banda de Romanesos» i , també, la «persecució patida per un bon nombre de policies honestos» (fulls 14 i 15); en el cinquè es detallen les amenaces patides per dos policies en haver denunciat a un cap policial el preavís «de les inspeccions que s'anaven a realitzar», que uns policies «al mateix temps que efectuaven pràctiques de tir cridaven els seus noms», el dels denunciants, «sense que cap dels comandaments policials adoptés cap mesura disciplinària sobre aquesta qüestió, o ho comuniquessin a l'autoritat judicial, com era la seva obligació» (...)"



I el resum continua:



"(...) en el sisè dóna compte de la «represàlia» de «canvi de destinació» patida per un policia que va denunciar «fets delictius comesos per companys» (folis 18 i 19); en el setè es destaca que diversos policies del GAP [Grup d'Acció Preventiva] «van ser falsament denunciats» per altres policies, fet que va es va "resoldre" quan «va forçar a abandonar la citada unitat» i que, al final, la corresponent recerca efectuada en el Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Palma «va concloure amb un acte d'arxiu en el qual no només es nega que hagin incorregut en responsabilitats penals, sinó també disciplinàries.» (...)"



Com va revelar fa uns dies Público en exclusiva, la dimensió i l'abast de la màfia política, administrativa i policial que va capitanejar durant dècades la cúpula del Partit Popular a Balears queda exhaustivament exposada en el macroinforme del Grup de Blanqueig de la UDEF (725 folis i gairebé 2.500 més en annexos) que li va ser remès fa any i mig al Jutjat d'Instrucció Núm.12 de Palma de Mallorca i que l'actual jutge instructor de la causa, Miquel Florit, manté ocult.



En aquest informe –a la versió íntegra del qual ha tingut accés aquest diari– s'esmenta nombroses vegades a Vallecillo i, per exemple, se subratlla una cita d'un article aparegut en el Diari de Mallorca:



"Abunden les coses Incomprensibles en el si de la policia Local de Palma, com que Carlos VALLECILLO, l'agent imputat pels seus presumptes vincles amb els Àngels de l'Infern, en la pràctica, intencionadament o no, hagi estat premiat. El seu trasllat cautelar ha fet que recalés en una de les unitats de treball nocturn del cos. Això significa que avui, amb la nova activitat, percep una nòmina millor dotada i disposa de més dies lliures." (pàgina 626).



Ara, aquest exoficial de la Policia Local –famós per haver estat filmat apartant una càmera de vídeo en el calabós perquè no gravés els maltractaments a un detingut– està emparat per JAVA, on s'han organitzat per a contraatacar judicialment els imputats en la trama mafiosa: tant el president d'aquesta associació, Carlos Tomás, com el vicepresident, Miquel Eugeni Pitarch, estan imputats per la seva presumpta participació en l'organització criminal que va coaccionar a més de 40 empresaris mallorquins en benefici de Cursach i va organitzar una xarxa de prostitució al servei de dirigents del PP.



Irònicament, els que ara s'abracen el paper de "víctimes" d'arbitrarietats judicials són els mateixos que van estar intimidant i fins i tot agredint a denunciants, testimonis protegits, investigadors i companys honrats de la Policia Local; com l'exagent de la Motoritzada Pesada de la Unitat Nocturna, Sonia Vivas, que va sofrir anys d'assetjament homòfob i fins i tot amenaces de mort. Dos dels condemnats per cometre aquests delictes –Rafael Puiggrós i Alberto Juan– formen també part de JAVA. Igual que Jaime Garau, qui va estar a la presó preventiva com a imputat per les coaccions de la banda criminal.



La mateixa associació de suposades "víctimes" de la Justícia enalteix en la seva pàgina web l'advocat de Cursach que ha posat en marxa tota aquesta estratègia de contraofensiva judicial: Vicente Coco Campaner, acaba de ser condemnat per la jutgessa del Jutjat Núm.1 penal de Palma per desobeir una ordre d'allunyament del testimoni protegit 29 del cas Cursach, qui fora cap de barra del Tito's i ha denunciat pressions perquè canviï el seu testimoni. Fins i tot ha estat agredit diverses vegades per sicaris romanesos perquè guardi silenci.



JAVA ha posat en el punt de mira dels seus atacs –per als quals sembla tenir fons il·limitats– no només al jutge Penalva, al qual ja va aconseguir recusar Campaner, sinó també al fiscal Miguel Ángel Subirán, que ha patit coaccions i fins a assetjament de sicaris romanesos, i al mateix Grup de Blanqueig de Capitals de la Policia Nacional que va elaborar el macroinforme que treu a la llum tota la màfia políticopolicial.



Aquest Grup de Blanqueig ha estat desmantellat des del Ministeri de l'Interior precisament durant l'època de les clavegueres del Govern del PP que va revelar Público fa tres anys i que ara és ja de domini públic després d'aflorar els jocs de poder del comissari Villarejo.



Però la veritable història sobre com va ser destruït el grup policial encarregat d'investigar la gegantesca màfia del PP a Balears mereix un article apart.



....CONTINUARÀ