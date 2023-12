Maria Climent, Imma Monsó i Elisabet Riera, finalistes del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any 2023

Ja es coneixen les tres finalistes al premi Millor Novel·la de l'Any que convoca des del 2017 Òmnium Cultural: A casa teníem un himne, de Maria Climent (L'Altra), La mestra i la Bèstia, d'Imma Monsó (Anagrama) i Una vegada va ser estiu la nit sencera, d'Elisabet Riera (Males Herbes). La guanyadora del guardó, dotat econòmicament amb 25.000 euros (20.000 euros directes per a l'autor i 5.000 més per a promoció), s'anunciarà a finals del mes que ve.

De la preselecció de nou obres, publicades entre el novembre de 2022 i l'octubre de 2023, un jurat independent format per Magí Camps, Neus Real, Marta Pessarrodona, Toni Puntí i Marta Segarra n'ha triat les tres finalistes. Les tres escriptores s'han imposat a altres autors com Irene Solà, Emma Zafón, Pere Antoni Pons i Joan Jordi Miralles.

El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha assegurat que "les obres de Climent, Monsó i Riera evidencien un any més l'esplendor i la potència de la literatura catalana actual" i enguany "especialment orgullosos que siguin tres escriptores les qui optin a endur-se el guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada".

"Cal seguir treballant per prestigiar la nostra literatura i per ampliar el cànon amb autores de primeríssim nivell que mereixen ser finalistes en el premi que reconeix la millor literatura en català editada cada any", ha afegit Antich.

La valoració del jurat

El jurat del Premi Òmnium ha decidit escollir la novel·la de Maria Climent com una de les finalistes de l'edició d'enguany "per la descripció d'una relació entre dones amb la complicitat i els secrets familiars que és capaç d'atrapar al lector amb dosis d'humor i una llengua viva".

De la novel·la d'Imma Monsó, el jurat ha posat en valor "la construcció d'un personatge potent i singular que vesteix una novel·la completa amb una visió personal de la Catalunya de postguerra". Per últim, el jurat defineix l'obra de Riera com "una novel·la d'alè poètic que reivindica les veus de les trobadores i en construeix un viatge iniciàtic".