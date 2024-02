Menys de la meitat dels metges de Catalunya parlen català amb els pacients 

La salut del català al sistema sanitari de Catalunya no passa pel seu millor moment. Tot i que el 87% dels metges que exerceixen al país afirmen que entenen i saben llegir el català i que el 69% el sap parlar, menys de la meitat dels metges (47,8%) l'utilitza de manera habitual per comunicar-se amb els pacients a la consulta. Aquest percentatge baixa entre les generacions més joves de metges (entre els 30 i 45 anys), coincidint amb percentatges més elevats de metges nascuts fora de Catalunya.

Per àmbits territorials, destaca la diferència entre la demarcació de Girona, on es registra el màxim ús del català durant l'acte mèdic (70% dels metges l'empren habitualment), i la de Barcelona, on baixa al 45,6%. A la demarcació de Lleida, el percentatge és del 64,7% i a Tarragona, del 60,5%.

Són alguns dels principals resultats d'un estudi elaborat pel Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) a partir d'una enquesta que l'any passat van respondre més de 1.300 professionals d'algun dels quatre col·legis catalans.

El 63% dels metges catalanoparlants canvien de llengua

L'informe també revela que només 55% dels metges s'adrecen inicialment al pacient en català i, d'aquests, el 63% canvien automàticament de llengua si la resposta és en castellà. Segons l'InformeCAT 2022, el 50,9% de catalanoparlants creu que canviar de llengua no és una amenaça per al català.

Només el 15,2% demanen al pacient si els entén en català i el 20,8% continuen en català si comproven que el pacient els comprèn. Pel que fa al 43,1% que s'adrecen inicialment al pacient en castellà, el 45,6% canvien al català si és la llengua del pacient; l'11,1% pregunten si els entén en castellà i el 41,4% mantenen el castellà si perceben que els entén.

Pel que fa a la relació entre companys, l'ús habitual del català és una mica més elevat i arriba al 55,6%. El 41% dels metges afirmen que prefereixen que els companys els parlin en català i el 14,6%, en castellà, mentre que al 44,4% els resulta indiferent. Tot i que la majoria dels metges procedents de fora de Catalunya no tenen inconvenients en què els companys s'hi adrecin en català, és freqüent que el professional catalanoparlant canviï de llengua de manera automàtica davant d'un interlocutor castellanoparlant.

Els metges volen millorar les seves competències en català

L'enquesta també mostra que el 67% dels metges nascuts fora de Catalunya i que exerceixen al sistema sanitari català vol millorar les seves competències en llengua catalana.

En el cas dels metges nascuts a països extracomunitaris, el 80,1% dels professionals volen millorar el seu nivell de català; pel que fa als nascuts a altres comunitats de l'Estat i a països de la Unió Europea, un 50,4% i un 55,7% respectivament.

L'enquesta també mostra que el 54,7% dels metges nascuts fora de Catalunya ha fet algun curs de català. Entre els que no n'han fet cap (45,3%), més del 90% consideren útil aquesta formació, però lamenten que l'oferta disponible fins ara no s'ajusta als seus horaris i necessitats.