Més de 3.000 organitzacions de tot l'Estat demanen una nova moratòria dels talls de subministraments bàsics

Més de 3.000 organitzacions i moviments socials han presentat aquest divendres al Ministeri de Transició Ecològica un manifest per reclamar al govern espanyol una nova moratòria en els talls de subministraments bàsics com aigua, llum i gas. Recorden les conseqüències econòmiques de l'actual estat d'alarma, les recomanacions de quedar-se a casa i que s'apropa l'hivern. Durant aquest mes d'octubre les famílies que no han pogut fer front a les factures mentre estava en vigor la moratòria han començat a rebre cartes d'avís de tall per part de les empreses de subministraments bàsics. A més, moltes d'aquestes llars, tot i haver intentat regularitzar el subministrament perquè volen pagar les seves factures, han rebut una negativa al respecte per part de les grans companyies subministradores.

Precisament aquesta setmana es feien públiques les dades de l'increment exponencial dels beneficiaris del bo social. Des de l'abril de 2018 fins a l'abril de 2020 s'ha passat de 449.267 llars acollides (per a les organitzacions signants "una xifra ridícula") a 1.311.662, és a dir, un 191% més de beneficiaris. Però, a més, des d'abril de 2020, amb la nova via d'accés a l'abonament social, hi ha hagut més de 200 llars noves al dia acollides a aquesta mesura.

Per a les entitats, la prohibició de talls és una mesura de mínims i és inacceptable que no es prorrogui. Originalment, estava recollida en el reial decret-llei 8/2020, però al juliol es va decidir ampliar la protecció fins al 30 de setembre i no ha estat renovada novament. Tot i que el Consell de Ministres ha donat llum verda a l'extensió de la cobertura del bo social elèctric amb la introducció de nous supòsits, les organitzacions afirmen que "el bo social és una mesura que no ofereix solucions reals a les persones que pateixen la pobresa energètica, atès que moltes d'elles segueixen sense poder fer front a les seves factures, tot i comptar amb els corresponents descomptes". A més, no cobreix les factures de gas ni d'aigua, augmentant el grau de desprotecció d'aquestes famílies.

En aquest sentit, encara que es va introduir la figura del bo social tèrmic, es tracta d'una dotació única anual molt reduïda d'entre 25 i 123,94 euros, subjecte a disponibilitat pressupostària i a la qual moltes persones, malgrat realitzar els tràmits establerts, no han pogut accedir-hi encara. Fa gairebé un any i mig, el Ministeri per a la Transició Energètica va presentar l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024, en la qual s'incloïa el principi de precaució com una de les principals mesures a impulsar. Consistia bàsicament a imposar a les companyies la impossibilitat de tallar qualsevol subministrament fins que l'empresa no consulti amb els serveis socials la situació econòmica de la família afectada i es tingui la certesa que no es tracta d'una família vulnerable.

Les organitzacions signants reclamen a l'executiu de Pedro Sánchez que, fins que no s'estableixi de manera efectiva el principi de precaució en la legislació espanyola en matèria de pobresa energètica, es prorrogui de manera indefinida la prohibició de talls en l'àmbit domèstic. "No deixar ningú enrere vol dir garantir els subministraments a totes les persones i a totes les famílies en plena pandèmia. No hi ha habitatge digne sense subministraments. Exigim fets i drets, no meres paraules", han dit en un manifest. El document s'ha registrat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Vicepresidència de Drets Socials i Agenda 2030, Ministeri de Foment i Defensor del Poble.