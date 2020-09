L'AMB força Agbar a retornar l'encariment de la darrera factura de l'aigua

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aprovarà un decret aquest dijous per requerir a Agbar que retorni els augments de la factura de l'aigua cobrats aquest darrer mes sense que calgui reclamar. Així ho ha anunciat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha justificat que hi ha molts veïns que no tenen eines per queixar-se. L'anunci arriba després que la factura de l'aigua s'hagi disparat a moltes llars de Barcelona i municipis metropolitans, una pujada de preu de la qual s'acusen mútuament l'Ajuntament i l'empresa explotadora.

En declaracions a TV3, Colau ha assegurat que la companyia nega la seva responsabilitat en públic "però ha reconegut el seu error en privat". L'Ajuntament de Barcelona assegura que l'augment és degut al consum de més acumulat durant el confinament que, segons l'alcaldessa, s'hauria d'haver prorratejat i no cobrat de cop, ja que, a més del sobrecost inesperat per a les famílies, ha suposat salts de tram i penalitzacions ambientals per un sobreconsum que no és real.

Segons l'Ajuntament, això es deu al fet que durant el confinament, els tècnics que llegeixen els comptadors manuals no van poder desplaçar-se als domicilis, pel que es va estimar el consum mitjà a partir de les xifres de l'any anterior, tal com va explicar aquest dimecres el regidor de Presidència i vicepresident de Planificació de l'AMB, Jordi Martí. Ara, però, s'ha vist que el consum d'enguany era major, un fet previsible en tant que les famílies han estat tancades a casa.

Aquest sobrecost s'ha cobrat de cop en la darrera factura, provocant unes despeses familiars inesperades, a més de salts de tram i penalitzacions ambientals per un sobreconsum que, en realitat, no correspon al mes cobrat, sinó a tots els mesos de confinament. Per exemple, si una família ha consumit més de sis metres cúbics durant tot el confinament, haurà saltat de tram, pel que en comptes de pagar per cada metre cúbic 0,48 € ara en pagarà 1,2 €. Per aquest motiu, l'alcaldessa assenyala Agbar i demana que compensi les llars afectades: "L'empresa ha primat aquella gestió que donava més benefici. Aquí es veu que els interessos privats no són els millors per gestionar un bé públic".

Per contra, Agbar atribueix aquesta pujada de preu a la taxa de residus aprovada el passat febrer que assegura ha encarit el preu final de la factura, ja que a més aigua consumida, més car surt l'impost. L'empresa afirma que aquest pagament correspon al 19% del total de la factura, mentre que l'Ajuntament quantificava l'impost en un pagament d'entre 27 i 51 euros anuals. Colau ha deslligat la pujada de preu d'aquesta taxa i ha recordat que Barcelona era l'única ciutat on no es cobrava aquest impost tot i ser una "obligació" de la Unió Europea segons la directiva 2018/851 del Parlament Europeu: "L'impost ha vingut per quedar-se".