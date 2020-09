Endesa porta a judici una veïna de Lleida per impagament de factures de la llum

Els jutjats de Lleida han acollit aquest dimecres el judici a una veïna de Lleida de 52 anys en situació de vulnerabilitat reconeguda a qui Endesa reclama el pagament d'un deute de 5.832 euros que acumula amb la companyia des del 2015 per no poder fer front a les factures de la llum.

L'Aliança per la Pobresa Energètica (APE) considera la demanda d'Endesa a aquesta veïna un "xantatge" en plena negociació del conveni entre la companyia i el Govern "que resoldria la qüestió dels deutes de famílies vulnerables". L'APE recorda que un 10% de la població de Catalunya es troba en situació de pobresa energètica i reclama a la companyia aturar tots els procediments judicials iniciats i la condonació del deute acumulat per part d'aquestes famílies.



Diverses entitats socials s'han concentrat davant dels jutjats per exigir que Endesa retiri la denúncia i reclamar la condonació del deute de la veïna afectada. La portaveu de l'APE, Maria Campuzano, ha demanat a la multinacional que, en cas que la sentència sigui condemnatòria, no l'apliqui: "Endesa ha fet cas omís al patiment de la Dolors i a la situació de vulnerabilitat que té, així com a les denúncies de l'APE, i ha tingut la vergonya de presentar-se avui al judici".

Campuzano també ha exigit a la Generalitat que condicioni les negociacions amb Endesa a que l'empresa aturi la via judicial contra famílies vulnerables. El Govern i la multinacional es troben en negociacions per fixar el conveni que permeti desenvolupar el pacte entre entitats socials i institucions, basat en la Llei 24/2015, perquè les companyies elèctriques condonin el deute acumulat a les famílies afectades i n'assumeixin tots els costos.