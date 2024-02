Milers de congressistes d'arreu del món ja omplen el Mobile World Congress de la IA

Barcelona ha donat aquest dilluns el tret de sortida a la 18a edició del Mobile World Congress (MWC), enguany marcat per la intel·ligència artificial (IA), però també per la robòtica, el futur del 5G i la mobilitat sostenible. Milers de congressistes d'arreu del món ja omplen les instal·lacions de la Fira Gran Via. Les previsions de l'organització són acollir unes 95.000 persones, una xifra lleugerament per sota de les registrades a la prepandèmia.

Unes hores després del sopar al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), el rei Felip VI, Pedro Sánchez i Pere Aragonès han tornat a coincidir aquest dilluns a la inauguració de la fira. Si bé el president de la Generalitat i la presidenta del Parlament, Anna Erra, han evitat la recepció del rei, després s'han trobat en la conferència inaugural, on sí que s'han saludat.

L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, sí que ha participat de la benvinguda al monarca, juntament amb el president de GSMA, John Hoffman, els ministres Jordi Hereu i José Luís Escrivá, la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el president del Paraguai, Santiago Peña, entre d'altres.

Després de la conferència inaugural, el rei espanyol ha fet un recorregut per les parades de Mobile World Capital Barcelona, Espanya i el GSMA. El Govern ha inaugurat l'estand de Catalunya, al costat de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent.



Com la IA marcarà els propers deu anys

Sota el lema "Future First", fins dijous, gairebé 2.400 expositors mostraran les seves novetats amb la Intel·ligència Artificial, el futur del 5G i la robòtica com a protagonistes. Sens dubte serà el Mobile World Congress de la IA, que "marcarà els propers deu anys" en un moment de "confusió" i molts canvis al sector. Segons l'organització, és especialment rellevant la presència de polítics, ja que MWC és la reunió de legisladors del sector més gran que es produeix al món a banda de les Nacions Unides.

"Si no vens ets irrellevant, has d'assegurar que t'avances"

El congrés demostra la importància de la presencialitat a l'hora de fer negocis "Si no vens ets irrellevant, has d'assegurar que t'avances", assegurava un dels congressistes, Ali Gangani, provinent de la tecnològica canadenca, Canadianism. Segons aquest assistent, que ha vingut per primer cop a Barcelona, ara mateix els debats al voltant del 5G són "confusos" perquè encara no s'ha explotat i ja s'està parlant del 6G. "És sorprenent, sembla que el temps que vam trigar entre el 4G i el 5G s'estigui fent molt més curt anant cap al 6G", ha dit.

Els passadissos del complex firal no només compten els passos de directius d'empreses de telecomunicacions, sinó de tota mena d'àmbits. També s'està veient com empreses de mòbils com Xiaomi dedica gran part de l'estand a mostrar un cotxe autònom i robots en forma de gossos. Entre les novetats del saló també hi ha l'ordinador semitransparent de Lenovo o el prototip de cotxe volador d'Alef Aeronàutics.

Pel que fa a la presència d'empreses catalanes a la fira, un total de 69 empreses, centres tecnològics i entitats catalanes tenen expositor al MWC, i 291 al 4YFN, l'espai dedicat a les startups i l'emprenedoria i que enguany arriba a la desena edició.