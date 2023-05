 Milers de persones omplen el centre de Barcelona per reclamar millors salaris en la marxa més massiva de l'1 de maig

Un any més, la manifestació més massiva que s'ha fet a Catalunya amb motiu de l'1 de maig, dia internacional del Treballador, ha estat la convocada pels sindicats CCOO i UGT, que ha reunit milers de persones al centre de Barcelona. Aquest 2023 s'han concentrat amb el principal reclam de les millores salarials, així com la reversió de la creixent pèrdua de poder adquisitiu dels treballadors, conseqüència de la inflació i la poca actualització de les retribucions.

La marxa convocada pels sindicats majoritaris CCOO i UGT ha transcorregut aquest dilluns 1 de maig sota el lema Apujar salaris. Abaixar els preus. Repartir beneficis. També ha servit de pretext als sindicats per "celebrar" fites recents com la reforma laboral, l'augment del salari mínim o la reforma de les pensions.

Els manifestants han cridat càntics com "Salari o conflicte", "Resignar-se és perdre" o "Amb les coses de menjar no s'hi juga". I també s'ha llegit un manifest posant el focus en la sinistralitat laboral, en el qual els protestants consideren que "l'únic nombre acceptable de morts a la feina és zero".

"Gran mobilització" si no hi ha acord

Els dos sindicats majoritaris a Catalunya també han avançat accions si abans de l'estiu no hi ha acord amb la patronal per augmentar salaris. CCOO i UGT han advertit aquest 1 de Maig que plantejaran un augment "de la tensió i el conflicte" amb una "gran mobilització".

El secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha considerat "egoista i indecent" que les empreses bloquegin augments en els convenis col·lectius. I ha advertit que els governs no poden seguir com a "espectadors".

El secretari general de la UGT, Camil Ros; i el seu homòleg de CCOO, Javier Pacheco, a la manifestació de l'1 de Maig. — Maria Asmarat / ACN

Per la seva part, el secretari general de la UGT, Camil Ros, ha negat que les empreses no tinguin marge per apujar sous. Considera que, si els treballadors tenen dificultats per arribar a finals de mes, "és perquè les patronals només busquen els seus beneficis".