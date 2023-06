La ministra Sánchez es compromet a impulsar la rambla del Mar de Tarragona

La ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, es compromet a impulsar la futura rambla del Mar de Tarragona. El govern espanyol preveu moure el mur que separa el carrer del Mar de les vies del tren, guanyar 4,7 metres i ampliar així aquesta zona de la Part Baixa de la ciutat.

Sánchez ha assegurat aquest dijous que en els pròxims dies es reuniran amb Adif per començar a dissenyar el passeig. Es tracta d'un dels projectes estrella del nou alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, durant la campanya electoral. El compromís arriba en la primera setmana de l'ex de Ciutadans com a batlle.

El projecte de la nova rambla del Mar és una actuació que canviarà la Part Baixa de Tarragona: preveu ampliar la via que hi ha a tocar de les vies del tren per convertir-la en una zona per a vianants. La previsió és alliberar 20.000 metres quadrats de l'espai ferroviari que es troben en desús.

La ministra ha subratllat que, finalment, Adif ha trobat la solució tècnica que permet donar llum verda al futur passeig. El projecte pretén transformar l'actual carrer del Mar "en el futur centre neuràlgic" del barri del Port.

La ministra de Transports s'ha reunit aquest matí amb Viñuales, el secretari general d'Infraestructures, Xavier Flores, i el subdelegat del govern espanyol a Tarragona, Santiago Castellà. La trobada ha servit per posar sobre la taula quatre projectes "que transformaran la ciutat" i que el Ministeri es compromet a impulsar, ha defensat Raquel Sánchez i ha celebrat Viñuales.

Cessió de carreteres, millores a Entrevies i el tren Reus-Roda

Entre aquests altres projectes, destaca que Sánchez també ha confirmat que aquest estiu està previst signar el conveni de cessió de l'N-340, l'N-340a i T-11, tal com ja va avançar aquest dilluns el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, durant una visita institucional a la ciutat. L'acord permetrà executar diverses accions de millora de mobilitat més urbana en les tres vies.

L'objectiu amb la T-11 és impulsar la mobilitat a peu i en bicicleta als barris de l'Albada, la Floresta i Parc Riu Clar. Al tram de l'N-340a, just davant del Tanatori Municipal, la previsió és rehabilitar la carretera, millorar-ne la il·luminació i construir una vorera per a vianants. I també s'habilitarà un carril bici a l'N-340 direcció Llevant.

La ministra de Transports també ha anunciat que s'ampliarà el pont sobre el riu Francolí per facilitar la circulació de bicicletes i el pas de vianants. I s'instal·laran pantalles per reduir la contaminació acústica dels veïns de la zona de Parc Francolí, Joan XXIII, Tarragona 2 i Aqüeducte.

Un altre dels anuncis de la ministra Sánchez per a Tarragona ha estat la construcció d'un nou pont com a alternativa d'accés al polígon Entrevies. Viñuales sosté que aquesta actuació de més de 2 milions d'euros permetrà "salvar molts llocs de feina", ja que "hi ha empreses que sense aquest accés, perdrien competitivitat".

La ministra de Transports signant el llibre d'honor de l'Ajuntament de Tarragona. — Neus Bertola / ACN

Finalment, la ministra ha assegurat que continuen estudiant la millor manera per treure el pas del transport de mercaderies pel front litoral de la ciutat i desviar-lo per l'interior. L'objectiu és fer-ho buscant la solució més adient entre els agents socials i els econòmics.

La ministra ha plantejat de manera preliminar que es recuperi l'antiga línia Reus-Roda. "Volem treure les mercaderies de la costa, però hem de veure quina és la millor solució i que sigui amb el consens del territori, dels agents socials i econòmics", ha argumentat.