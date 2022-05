Minyons Escoltes i Guies de Catalunya posen al dia el seu model de governança i s'obren a la pluralitat confessional 

Sota el lema "Canviem per canviar el món", al voltant de 500 joves caps de Minyons Escoltes i Guies Catalunya (MEG) s’han reunit aquest cap de setmana a Sant Celoni per avançar cap a la renovació del model de l’entitat. En aquesta jornada, que s’ha conegut com L'Emboliquem la TroCa, s’han posat sobre la taula de debat el model de governança democràtica, el mètode pedagògic escolta-guia i la redefinició de l’entitat.

Tot plegat, en dos dies carregats d’activitats i escoltisme, en els quals s’ha treballat mitjançant dinàmiques que han permès escoltar els punts de vista de les agrupacions que hi han assistit. L’objectiu és que les seves opinions quedin reflectides en les propostes que fa MEG de cara a la reunió que tindrà lloc a Barcelona el novembre, per aprovar-les i incloure-les als estatuts. "Aquest cap de setmana hem definit com ens volem organitzar, com ens volem comunicar i com volem prendre les decisions", expliquen membres de la Taula Executiva de MEG.

L’entitat va néixer el 1974 fruit de la confluència de dues entitats: Minyons Escoltes per una banda i Guies Sant Jordi per l'altra. Amb aquesta unió, va esdevenir una de les grans entitats pioneres en treballar la coeducació. Aquest cap de setmana s’ha emprat també per millorar en aquest aspecte i seguir teixint en l’àmbit del feminisme, construint un protocol d’abordatge de comportaments masclistes "consensuat entre tots", afirma Laura Benseny, coordinadora de relacions d’entitats de MEG, ja que fins ara era inexistent.

El feminisme ha estat molt present en la trobada. — MEG

La qüestió de la governança va ser el plat principal de la trobada. El propòsit és que l’entitat es nodreixi d’un model participatiu en relació amb l’organització dels agrupaments que tingui en compte la voluntat dels 153 que engloba. "Funcionem com als anys 70, sí que és cert que des d’aleshores hem anat evolucionant, però sobre el paper encara hi ha escrits els punts estipulats en aquells primers anys", fa palès Benseny. Es tracta de "millorar" com es treballa de "manera transversal", ja que el modus operandi és través de 8 demarcacions, que es coordinen a través de tres taules generals que conformen l’estructura nacional i cal "integrar" totes les opinions.

L’Església continuarà present, però seran pluriconfessionals

"Som unes 16 mil persones, diverses i repartides arreu del territori, volem trencar amb la tradició i obrir-nos a altres elements"

Minyons Escoltes són agrupaments de confessionalitat catòlica. Durant aquesta jornada es va reflexionar sobre la redefinició d’aquest concepte, ja que es volen presentar com a pluriconfessionals i incloure totes les creences a Catalunya. "Som unes 16 mil persones, diverses i repartides arreu del territori, volem trencar amb la tradició i obrir-nos a altres elements", explica la coordinadora. L’objectiu, doncs, no és desvincular-se de l’Església catòlica. El moviment escolta s’aixeca en tres pilars fonamentals: de país, de persona i d’educació per a l’espiritualitat. És per això que es qualifica d'"acollidor", i que si bé a l’inici el lligam amb l’Església tenia molt de pes, ara l’espiritualitat es fa des de "molts fronts diferents".

D’altra banda, es vol actualitzar també el mètode pedagògic escolta i guia, aprovat des d’inicis del 2000. Cal estudiar com es treballa l’espai urbà, el natural o bé el virtual, que fins ara no havia tingut cabuda en les entitats, però des de la pandèmia, s’ha convertit en una nova manera de fer escoltisme: "És un lloc de socialització i hem d’estudiar com l’incorporem, ja que la covid-19 no ens va permetre estipular com es tractava", destaca Balseny.

El model pedagògic del MEG s'actualitza incorporant aspectes com la salut emocional i molts d'altres aspectes que afecten als infants i els joves. — MEG

El retorn a la normalitat

L’any 2019, l’Assemblea General Ordinària de MEG va aprovar el nou Pla Estratègic de l'entitat, per tal d’encaminar-la cap als nous reptes socials i mediambientals. Des d’aleshores, MEG ha treballat per dur a terme les propostes marcades al Pla, i aquest passat cap de setmana s’ha volgut comptar amb l’opinió del conjunt dels caps per tirar les propostes endavant de cara al novembre.

"Hem recollit moltes propostes i en sortim molt contents. Ens hem retrobat amb cares velles, però també de noves, que pugen amb moltes ganes i plenes d’energia, ja que hi ha hagut un relleu generacional amb la pandèmia"

Es mostren molt satisfets de com ha anat la trobada, ja que després de dos anys tancats, han pogut "sociabilitzar" i trobar-se de nou, o fins i tot conèixer-se en alguns casos, manifesta la coordinadora: "Hem recollit moltes propostes i en sortim molt contents. Ens hem retrobat amb cares velles, però també de noves, que pugen amb moltes ganes i plenes d’energia, ja que hi ha hagut un relleu generacional amb la pandèmia".

El nombre d’escoltes a Catalunya se situa als 20.000, dels quals 16.000 formen part de MEG. Expliquen que fa quatre o cinc anys van tenir un gran "boom" d’inscripcions, encara que la pandèmia les va estancar. Tot i això, sembla que tot torna a prendre força i que, de mica en mica, es torna a la normalitat.



El cap de setmana va concloure amb un acte públic el qual va comptar amb la presència de representants de la Generalitat i de l’Ajuntament de Sant Celoni. El director general de Joventut, Àlex Sastre, va destacar que en un món "hostil i injust", els agrupaments escolta són "la tenda de campanya, un lloc de confiança on portar infants".

Ara venen uns mesos de reflexió per construir una proposta definida que serà presentada d’aquí el novembre per redefinir el futur de l’entitat.