El MNAC serà gratuït aquest divendres per compensar el tancament al públic per la cimera hispano-francesa

Bones notícies pels amants de l'art i la cultura. El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) ha anunciat que l'entrada d'aquest divendres a l'equipament serà gratuïta per compensar el tancament al públic en motiu de la cimera hispano-francesa.

El MNAC tancarà les seves portes el dijous perquè durant tot el dia acollirà la trobada entre Pedro Sánchez i Emmanuel Macron a la capital catalana. També hi assistirà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tot i la participació del seu partit -ERC- a la manifestació independentista contra la cimera, convocada per l'ANC, Òmnium Cultural i el Consell de la República.

L'elecció del MNAC com a seu de la cimera dels dos caps d'Estat ha obligat a tancar el museu al públic durant la jornada del dijous. A més, es preveuen restriccions de mobilitat que afectaran tota la muntanya de Montjuïc. Per això, el MNAC ha decidit fer un dia de portes obertes entre les 10.00 i les 18.00 hores de l'endemà de la reunió.



Manifestació independentista

Paral·lelament, el Consell de la República, l'ANC i Òmnium Cultural han convocat una mobilització unitària en motiu de la reunió a Barcelona del president espanyol, Pedro Sánchez, amb el seu homòleg francés, Emmanuel Macron. L'objectiu de la protesta és demostrar que el procés no s'ha acabat, i que el teixit independentista de Catalunya continua mobilitzat. "Aquí no s'ha acabat res" serà el lema de la mobilització. El Govern -en mans dels republicans en solitari- no hi participarà.



En la cimera se signarà el primer tractat d'Amistat i Cooperació Reforçada entre ambdós estats i, a banda d'altres qüestions, s'aprofundirà en el projecte de corredor d'hidrogen verd que vol connectar Barcelona amb Marsella i que els dos caps de govern ja van tractar el passat desembre a Alacant.