El Mobile Social Congress denuncia a les portes del MWC "la cara més fosca" de la indústria tecnològica

Activistes de SETEM Catalunya s'han manifestat aquest dilluns a les portes del Mobile World Congress (MWC) per denunciar "la cara més fosca" de la indústria i la "vulneració de drets socials i ambientals" en els processos d'extracció de minerals per l'electrònica. Ho han denunciat a través d'una performance en el marc del Mobile Social Congress (MSC), el congrés alternatiu que denuncia els efectes de la indústria tecnològica.



Els activistes han carregat contra "l'oda a la tecnologia i el consumisme" que fomenta el MWC. També han denunciat que la Llei europea de matèries primeres fonamentals busca garantir la provisió d'aquests recursos a la Unió Europea (UE), però "no va acompanyada de mesures per garantir el respecte" als drets mediambientals.

En l'acció reivindicativa a l'entrada de Fira Gran Via, els activistes han simulat el menjador d'un domicili familiar on tres persones estaven utilitzant aparells electrònics com un telèfon mòbil, una televisió o un portàtil. De fons, hi havia set miners simulant l'extracció de minerals i que han anat apropant-se a la família fins al punt que han acabat tots "morts" a terra a causa de l'impacte del procés d'extracció.

"La mineria verda no existeix, ens ho intenten vendre, però no és així: cal ser més estratègics i prioritzar quins sectors realment necessiten aquests minerals i fomentar la reutilització i reciclatge perquè avui encara malbaratem tones i tones de residus electrònics", ha denunciat en declaracions als mitjans Clàudia Bosch, de SETEM Catalunya.

En aquest sentit, Bosch ha alertat que la demanda de minerals crítics "augmentarà exponencialment" amb les polítiques de digitalització i electrificació de la mobilitat i, en aquest sentit, ha qüestionat que la Unió Europea (UE) no apliqui mesures per "reduir" aquesta demanda, sinó que, segons l'activista, està "flexibilitzant" les regulacions per facilitar l'extracció de minerals.

En la mateixa línia, Bosch ha denunciat que aquestes polítiques suposen donar continuïtat "al model extractivista i colonialista que va a altres països a saquejar els recursos fins al màxim". "Les comunitats afectades per aquests projectes estratègics no estan podent dir si realment volen permetre que les extraccions tirin endavant", ha lamentat.

Al llarg de la setmana, el Mobile Social Congress (MSC) acollirà taules rodones, xerrades, jocs familiars i la gravació d'un pòdcast en directe. De nou, el congrés alternatiu vol posar l'accent en els "costos reals" que té la tecnologia, especialment els costos socials i ambientals que actualment implica la producció de telèfons i tauletes.