Mònica Terribas, Pau Gasol i Alexia Putellas, entre els guardonats amb la Creu de Sant Jordi

La periodista Mònica Terribas i els esportistes Pau Gasol i Alexia Putellas han estat tres dels guardonats amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, que en total han reconegut la tasca de 20 personalitats i 10 entitats en la seva 40a edició, entre les quals hi ha la Fundació Catalana de l'Esplai, el grup musical Els Pets o els col·legis d'arquitectes, infermeres i enginyers tècnics industrials de Catalunya.

El Govern destaca l'"exemplaritat" de Putellas com a representant de l'esport femení

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ho ha anunciat en una roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts. El Govern, a proposta de la consellera de Cultura, ha elegit els guardonats respectant la paritat de gènere, com ja s'havia fet en les anteriors edicions.



El Govern ha decidit reconèixer la trajectòria de Mònica Terribas per ser "referent" en el camp de la comunicació a Catalunya. Pel que fa a Pau Gasol, n'ha destacat la tasca d'internacionalització del món esportiu català i també la seva vessant social, mentre que d'Alexia Putellas, futbolista del FC Barcelona i reconeguda aquest dilluns amb la Pilota d'Or, n'ha valorat l'"exemplaritat com a representant de l’esport femení de primer ordre".

La Generalitat també ha reconegut a Jesús Alturo, paleògraf, filòleg i historiador, Mariona Carulla, empresària i promotora cultural, Francisco Ibáñez, dibuixant i guionista, Justo Molinero, locutor, comunicador i empresari, Àngels Ribé, artista conceptual, i Rafael Tous, empresari tèxtil, col·leccionista d’art i mecenes, entre d'altres.

Pel que fa a les entitats, la Generalitat ha recongut Fundesplai per la seva contribució en l'educació en el lleure d'infants i joves. També ha reconegut la tasca del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona en el seu 25è aniversari, així com la del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya pels seus 90 anys d'història i a la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària per ser "un dels pilars de l’estructura assistencial sanitària del país". També ha guardonat l'Associació Cultural Recreativa Unió Calafina, la Federació Catalana de Natació, l'Escola de Grallers de Sitges i l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil d'Argentona.