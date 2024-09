Montserrat recull la Medalla d'Honor del Parlament: "En mil es cometen errors, però tot ajuda a créixer si es reconeix"

El pare abat de Montserrat, Manel Gasch, ha recollit aquest dimarts la Medalla d'Honor del Parlament, en categoria d'or, en el marc de les celebracions de la Diada nacional. En una cerimònia precedida per una protesta de víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església, el religiós ha assegurat que "al llarg de mil anys també es cometen errors", però ha defensat que "tot ajuda a créixer si es reconeix i accepta i es fa amb sinceritat" i ha dit que han "procurat esmenar" algunes coses.

La cambra va acordar aquesta distinció coincidint amb el seu mil·lenari. El president Josep Rull ha agraït les "paraules valentes" de Guasch. "S'han comès errors, el monestir els ha reconegut i ha demanat perdó pel patiment", ha assegurat. L'acte de lliurament de la Medalla d'Honor ha comptat amb representació de les principals autoritats i de tots els grups parlamentaris, excepte els Comuns, que han denunciat que la institució eclesiàstica "ha callat davant dels abusos i que no ha reparat a les víctimes".

I és que la distinció a l'abadia ha estat envoltada de polèmica des que el Parlament va acordar atorgar-li el passat mes de juliol. Diverses víctimes d'abusos de l'Església van demanar a la Mesa que revoqués la decisió, considerant-ho un acte de "violència institucional" que les "retraumatitzava". Però l'òrgan de govern de la cambra va rebutjar la petició al·legant que es tractava d'una "institució mil·lenària", tot i reconèixer els "episodis gravíssims".

Hissada de la senyera i 'El virolai'

L'acte ha començat amb la hissada de la senyera davant la façana del Parlament, a càrrec de la formació de gala dels Mossos d'Esquadra i presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, així com del Rull. Els Cors de Clavé han entonat El cant de la senyera. Ja dins l'auditori, l'Escolania del Montserrat ha fet El virolai per començar a la cerimònia, i Els segadors per a cloure-la.

Un miler d'actes pel mil·lenari

L'abadia de Montserrat va inaugurar dissabte passat la celebració dels seus mil anys d'història ininterrompuda amb un acte civil que va aplegar 600 persones a la basílica de Santa Maria, amb els presidents Illa i Rull al capdavant. Aquest és el primer d'un miler d'activitats religioses, culturals i socials programades fins al 8 de desembre de 2025.