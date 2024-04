Mor als 79 anys Francesc Codina, expresident del CAC i exdiputat de CiU al Parlament

L'expresident del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) i exdiputat al Parlament Francesc Codina ha mort als 79 anys, segons ha confirmat l'organisme de l'audiovisual a través del seu compte a X. Codina va presidir el consell entre el 2000 i el 2005.

Militant de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), va ser regidor de l'Hospitalet de Llobregat entre el 1983 i el 1995, diputat al Parlament per Convergència i Unió (CiU) entre el 1984 i el 2000, i va ocupar el càrrec de secretari de la Mesa els últims cinc anys.

També va ser senador en representació de la Generalitat entre el 1992 i 1995, i director general de Serveis Socials de la Generalitat entre el 1982 i el 1984, en la primera legislatura sota la presidència de Jordi Pujol.

En una piulada, el CAC ha mostrat el seu condol per la mort de Codina. Va ser membre d'aquest organisme des de la seva creació, el 1997, i ponent de les lleis de regulació de la programació audiovisual distribuïda per cable i del CAC. També va ser membre del Consell Assessor de RTVE a Catalunya entre 1986 i el 1995. El 2008, va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria parlamentària, especialment per la seva dedicació a l'audiovisual.

També a través d'X, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha reaccionat a la seva mort, que ha qualificat de "trista notícia". Turull ha recordat que va "compartir molts moments" amb Codina.