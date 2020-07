Mor als 89 anys Lluís Serrahima, pioner de la Nova Cançó

L'escriptor Lluís Serrahima ha mort aquest diumenge. Nascut a Barcelona el 1931, va ser un dels grans referents de la Nova Cançó, moviment que va impulsar la cançó en català en ple franquisme. El 2007 Serrahima va ser guardonat amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya, juntament amb els components del grup Els Setze Jutges. Va escriure la icònica cançó Què volen aquesta gent?, musicada per Maria del Mar Bonet. El 2007 va ser guardonat amb la Medalla d'Honor del Parlament de Catalunya.



La peça, musicada el 1968, es va inspirar en el cas d'Enrique Ruano, estudiant i militant antifranquista mort a mans de la policia durant la seva detenció, que suposadament el va llançar per la finestra. La versió oficial, però, sempre ha al·legat que es va suïcidar. La cançó es va convertir en un clam de protesta contra les detencions polítiques durant el franquisme en moltes ocasions realitzades per part de la policia espanyola de matinada i sense garanties judicials, i ha estat recuperada com a icona reivindicativa contra les detencions de membres dels CDR a les seves cases i la repressió contra l'independentisme.



Maria del Mar Bonet recorda en un fil a Twitter, on lamenta la mort de l'escriptor, com la cançó els ha mantingut "tot aquest temps" en contacte. "Aquests darrers anys estaves molt content perquè hi ha hagut un renaixement d’aquesta cançó que ha cantat la gent al carrer i a les manifestacions", apunta la cantant.



Un altre dels artistes catalans que ha lamentat la seva defunció ha estat Lluís Llach, que ha volgut enviar "una abraçada llarga i càlida" especialment a Maria del Mar Bonet en "un dia trist". "Va ser un gran referent de la nova cançó. Conversa d'or, generós, la seva partida m'entristeix profundament", ha dit, per afegir que sovint l'acollia a casa seva "quan era un setze jutge despistat".



"Ha mort Lluís Serrahima, el fundador ideològic i conceptual del moviment de la Nova Cançó. Descansa en pau, amic", ha escrit el cantautor Cesk Freixas.



El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha expressat el seu condol a familiars i amics del difunt.