Mor el catalanòfil japonès Ko Tazawa, responsable de la traducció d'obres com 'Tirant lo blanc'

El professor de japonès i doctor en filologia catalana Ko Tazawa ha mort a Kobe als 68 anys després d'una llarga malaltia, segons ha confirmat Lapislàtzuli Editorial. És el responsable de la traducció al japonès d'obres com Tirant lo blanc. Va guanyar el Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i Diversitat Cultural (2019), va rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2003) i va ser nomenat membre d'honor de l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana (2018).

Escriptor, professor universitari i traductor ha destacat com a formador d'experts en catalanística al Japó i per les múltiples traduccions que ha impulsat, tant del català a la seva llengua, com també a la inversa.



Aquest mes de juliol, Ko Tazawa va poder realitzar el seu desig de fer un últim viatge a Catalunya, on va presentar el seu llibre autobiogràfic Petjades d’un japonès, acompanyat d’un homenatge de l’Institut Ramon Llull i de l’Institut d’Estudis Catalans.

Doctorat en estudis hispànics per la Universitat d’Osaka i en filologia catalana per la Universitat de Barcelona també va ser catedràtic del Departament d’Estudis Interculturals de la Universitat Hosei de Tòquio. Entre d’altres, va ser autor de Catalunya i un japonès (La Campana, 1993) i de Dietari d’un japonès: entre el terratrèmol, el tsunami i la fuita radioactiva (Lapislàtzuli, 2011).

Catalanòfil confés, va traduir al japonès grans obres catalanes com el Tirant lo Blanc (amb gairebé deu anys de dedicació), La plaça del Diamant, Camí de sirga, o La pell freda. També va traduir al català algunes novel·les de Yukio Mishima i obres dels clàssics japonesos com Natsume, Akutagawa, Tanizaki, Edogawa o Dazai. Va col·laborar al diari Avui, al diari Ara, a El Periódico i a la revista Serra d’Or, entre d’altres. L’any 2009 va rebre el Premi del Ministeri d’Afers Estrangers del govern Japonès.



Ko Tazawa també ha dirigit i traduït la Sèrie de Literatura Japonesa de Lapislàtzuli Editorial, 10 títols dels més grans autors japonesos del segle XX.