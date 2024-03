Mor l'extresorer de CDC Daniel Osàcar, condemnat per desviar fons del Palau de la Música

L'extresorer de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Daniel Osàcar va morir aquest passat dilluns als 88 anys, segons ha explicat a RAC1 l'advocat Xavier Melero, que li va portar la defensa. Òsacar va ser condemnat a 3 anys i 6 mesos de presó pel Tribunal Suprem pel cas de desviament de fons del Palau de la Música cap al partit. Melero ha assenyalat que Osàcar tenia els béns embargats, a causa de la condemna.

En concret, va ser condemnat pels delictes de tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil i falsedat comptable. El setembre del 2020 va sortir del centre penitenciari de Brians 2 i des de llavors estava en tercer grau. Osàcar va ser tresorer de l'antiga CDC entre 2005 i 2010.

A més a més, estava pendent de judici per una peça del cas 3%, que el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz va decidir reobrir el passat octubre. Per a Osàcar, la Fiscalia demanava un any i mig de presó substituïble per treballs en benefici de la comunitat. Finalment, però, la seva mort impedirà que sigui jutjat per aquest assumpte.



En el judici del cas Palau es va considerar acreditat que s'havia utilitzat la institució cultural per articular un mecanisme de desviament de fons cal al partit. En concret, es va provar que la constructora Ferrovial aportava suposades donacions al Palau a canvi de l'adjudicació d'obres públiques. En realitat, es tracta de comissions al partit. Posteriorment, aquests fons es repartien entre la formació i els dos grans responsables del Palau en aquella època, Fèlix Millet i Jordi Montull, també condemnats.