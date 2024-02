Mor a la presó l'opositor rus Alexei Navalni

L'opositor rus Alexei Navalni ha mort a la presó, segons han informat les autoritats russes aquest divendres. El principal opositor al règim de Valdimir Putin va ser traslladat en secret fa setmanes a una presó a l'Àrtic on complia una pena de 20 anys.

L'agència russa Interfax afirma que els serveis penitenciaris russos han comunicat que Navalni va "perdre el coneixement" després de fer "un passeig" i, quan va arribar l'ambulància, els metges van confirmar la seva mort. Encara s'estarien establint les causes de la mort, diuen. Navalni, de 47 anys, va patir un intent d'enverinament i estava empresonat des de feia anys a Rússia per "extremisme". Va rebre el premi Sàkharov del Parlament Europeu el 2021.



(Hi haurà ampliació)