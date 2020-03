El Mossos desplegaran el cap de setmana 200 controls amb 852 agents per evitar desplaçaments a segones residències

El Departament d'Interior desplegarà aquest cap de setmana un ampli dispositiu policial de 852 agents per controlar i evitar desplaçaments a les segones residències, viatges que conculcarien la prohibició de les mesures de confinament de l'Estat d'Alarma decretat pel Govern espanyol en la lluita contra el coronavirus. El dispositiu, que inclourà uns 200 controls policials, ha estat explicat aquest divendres en la compareixença diària del Govern de la Generalitat pel Comissari dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero. Segons el cap policial es posaran punts de control de trànsit per evitar desplaçaments a segones residències en compliment del decret de l'Estat d’Alarma.

El desplegament es farà en cinc fases que començaran avui amb la primera. Dues més es faran dissabte i les dues restants diumenge. En total es desplegaran uns 200 controls policials, 40 per cadascuna de les fases, que afectaran les vies principals i les secundàries. Molinero també ha explicat que a banda dels efectius dels Mossos, majoritàriament de la divisió de Trànsit però també dels Arro i de Seguretat Ciutadana, es comptarà amb la participació de les policies locals dels diversos municipis. L'operatiu inclou la inspecció de tots els vehicles que circulin per determinar si estan autoritzats. En cas contrari, el vehicle serà obligat a retornar al domicili originari i s'obrirà una acta administrativa de sanció per la via de la Llei de seguretat ciutadana. Les sancions poden anar en el cas lleu d'entre 100 i 600 euros però poden arribar als més de 30.000 euros en casos greus. Molinero va apel·lar a la "solidaritat ciutadana" i va instar a tothom a no circular de forma innecessària.

Sense accidents mortals a les carreteres catalanes

Per la seva banda, el conseller d'Interior, Miquel Buch, també va voler destacar que en les darreres 24 hores s’han realitzat 8.700 identificacions de vehicles, 5 tancaments de locals oberts de forma no autoritzada i 10.200 identificacions de persones a la via pública, en tot Catalunya. Les denúncies superen ja la xifra de 1.200. I en l'aspecte positiu Buch ha volgut destacar que en els dotze darrers dies que inclouen ja la dràstica reducció de trànsit pel confinament contra el Covid-19 no hi ha hagut cap accident mortal a les carreteres catalanes. Un fet inèdit des de fa molts anys, segons Buch.

El responsable d'Interior ha ressaltat aquesta dràstica reducció de les víctimes d'accidents de trànsit perquè suposa "menys utilització dels serveis sanitaris i d’emergències i ens ajuda a combatre el Covid-19, alliberant recursos mèdics". Buch també ha explicat que les trucades al 112 per temes relacionats amb el Covid-19 han anat baixant per sota del 50% però ha fet una crida a no utilitzar aquesta línia d'emergència per a fer consultes.

Finalment, el conseller d'Interior ha fet referència a què en un termini de set dies es tancaran tots els establiments hotelers turístics i ha alertat que el confinament inclou aquest cap de setmana les sortides d'esportistes de muntanya. Segons Buch, "per evitar contagis però també per evitar lesions o rescats que impliquin als bombers, ja que tot el personal d’emergències ha d’estar concentrat en la lluita contra el Covid-19", ha dit. Finalment sobre l'incident d'ahir a la nit en què un cotxe es va encastar en una terminal de l'aeroport del Prat, el conseller ha dit que les investigacions resten obertes i no es descarta cap mòbil.

La controvèrsia política amb el Govern espanyol

Respecte a la controvèrsia sobre la gestió de la crisi sanitària provocada pel Covid-19, la consellera de Presidència, Meritxell Budó, ha recalcat que "des de dissabte que el Govern espanyol va prendre les competències amb l'Estat d'Alarma que estem sol·licitant que es dicti el confinament total de la ciutadania, si més no a Catalunya". La portaveu del Govern assegura que fins i tot membres de la comunitat científica de l'Estat han fet arribar un document al Govern espanyol en què alerten del col·lapse del sistema sanitari i demanen el confinament total tret del personal de serveis essencials, en la línia del que defensa la Generalitat.

Budó també ha fet referència a la carta que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet arribar a les principals institucions europees per explicar la situació que es viu a Catalunya en la lluita contra el Covid-19. Sobre el malestar del Govern espanyol al respecte i les acusacions de politització independentista de la crisi, la portaveu del Govern ha assegurat que "aquesta no és una picabaralla política. Això no va ni de banderes ni de territoris". "La demanda al Govern espanyol és per preservar salut de la ciutadania" ha assegurat la consellera que ha afegit que encara no hi ha hagut resposta per part de l'Executiu de Pedro Sánchez.

Budo: "això no és un conflicte entre nacionalismes"

En la concreció de la demanda de la Generalitat, Budó ha específicat que "confinament total vol dir aturada de tota la producció i que tothom que no sigui de servei essencial es pugui quedar a casa". I ha afegit a preguntes dels periodistes que "no podem valorar la resposta del Govern espanyol perquè no la tenim". La portaveu també ha respost en la mateixa línia a una pregunta de Públic sobre els intents de projectar la idea que el que es dona entre els executius català i espanyol és un pugna entre nacionalismes: "de cap manera això és un conflicte entre nacionalismes", ha reblat Budó, que ha recordat que fins i tot el propi alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha parlat públicament en defensa del confinament total de Madrid.

En la compareixença del Govern també s'han detallat algunes mesures de l'Executiu en la lluita contra el Covid-19 com ara suports telemàtics per la gestió de les exportacions amb la voluntat de garantir la cadena de subministrament dels proveïdors habituals, la mobilitat de les mercaderies o la logística per rebre material sanitari d’empreses de tot el món. També s'ha anunciat l'avançament dels ajuts pel lloguer a persones de més de 65 anys sense recursos suficients i víctimes de violència masclista. El Govern abonarà les ajudes de gener, febrer i març, amb una partida que pujarà a 14,5 milions d'euros.

Finalment, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que cal la col·laboració ciutadana amb les mesures de confinament i protecció per permetre que el sistema sanitari "es pugui preparar el màxim de bé per a què la crisis sanitària del Covid-19 sigui el menys dura possible per la nostra ciutadania". Vergés ha alertat que el nombre de contagis continuarà creixent i ha posat en valor eines com l'app que ha posat en marxa Salut per rebre informació de la població sobre l'afectació del coronavirus. Fins ara han utilitzat aquesta via de comunicació sanitària 250.000 persones que han contestat el test de l’app. Segons Vergés "si ens mantenim així podrem fer front al coronavirus i ajudar a rebaixar la tensió sistema sanitari".

Respecte a la relació al Ministeri de Salut, la consellera ha assegurat que aposta per "la col·laboració i no per la centralització". Vergés s'ha mostrat disposada a col·laborar amb el Ministeri de Sanitat en la compra de material sanitari però ha advertit que la prioritat i obligació del Departament de Salut és garantir el subministrament de tots els centres mèdics i sanitaris de Catalunya i no permetrà que la centralització de la distribució ho impedeixi.