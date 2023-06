Nacho Martín Blanco deixa Ciutadans després de la patacada a les municipals

La desfeta de Ciutadans, que va començar el novembre de 2019 al Congrés dels Diputats i que va continuar el febrer de l'any 2021 al Parlament de Catalunya-que va passar de ser la força més votada a setena posició-, ha deixat un degoteig constant de dimissions i transfuguismes. L'última va ser la d'Inés Arrimadas, que fa uns dies va anunciar la seva retirada després de la patacada a les municpials del 28-M.

Aquest dijous ho ha fet el fins ara diputat i portaveu del grup parlamentari de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, que ha anunciat que abandona el partit i deixa tots els seus càrrecs orgànics i institucionals. "Deixo Ciutadans perquè he perdut l'esperança en la capacitat i la viabilitat de partit", ha afirmat en una roda de premsa al Parlament. De fet, ha assegurat que a l'executiva del partit ja va admetre el seu "pessimisme" amb el futur de Cs.

De totes maneres, Martín Blanco ha remarcat que no deixa "la vida pública" perquè, segons creu, encara té "coses per aportar". Tot i que no ha volgut entrar en detalls sobre la possibilitat de fer el pas a un altre partit, ha assegurat que ja té decidit a qui votarà a les properes generals del 23 de juliol.

Amb la renúncia a l'acta de diputat de Martín Blanco, l'encarregada de ser la nova portaveu del grup parlamentari serà la diputada Anna Grau. A banda, un cop es formalitzi la seva marxa s'expedirà una nova credencial de diputada per a la següent de la llista, Noemí de la Calle. De la Calle ja va ser diputada del Parlament i actualment és la presidenta del Consell General de Ciutadans.



De 244 a 10 regidors a Catalunya

L'anunci de Martín Blanco arriba dues setmanes després del 28-M. El partit de dretes va desaparèixer de pràcticament tots els ajuntaments catalans, així com de tots els parlaments autonòmics on hi havia eleccions. Els de dretes van passar de 244 a 10 regidors a Catalunya. Precisament, els mals resultats de la formació el 28-M han portat al partit a no presentar-se a les eleccions del 23 de juliol.

Martín Blanco va ser elegit per primera vegada com a diputat a les eleccions al Parlament el 2017. Era portaveu del grup parlamentari de la formació. A més, també era el portaveu de Cs a la comissió de Recerca i Universitats, a la d'Economia i Hisenda, a la d'Educació, a la comissió d'investigació sobre Pegasus, a la comissió d'Estudi sobre el desplegament d'un Sistema Educatiu Inclusiu, a la del Síndic de Greuges.