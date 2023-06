Inés Arrimadas abandona la política amb atacs a l'independentisme català

Inés Arrimadas abandona la política. La ja exlíder de Ciutadans ha anunciat la seva marxa en una compareixença sense preguntes aquest dijous al Congrés dels Diputats, i ho ha fet de la mateixa manera que va arribar: amb atacs a l'independentisme català. "Vull donar les gràcies a tots els ciutadans que ens van votar i van frenar democràticament el cop d'estat del 2017", ha dit en referència a les eleccions al Parlament després de l'aplicació de l'article 155.

Durant la compareixença de comiat, Arrimadas ha tret pit de la seva etapa com a cap de l'oposició a Catalunya després de guanyar les eleccions al Parlament el desembre del 2017, en ple Procés. Malgrat això, les forces independentistes (ERC-Junts) sumaven més i van acabar formant govern, amb l'expresident Quim Torra al capdavant. Segons ella, Ciutadans va ser l'únic partit que "va aixecar la veu, va trencar el silenci i es va enfrontar per primer cop amb èxit al règim nacionalista".

El passat diumenge, el partit taronja va desaparèixer de pràcticament tots els ajuntaments catalans i parlaments autonòmics

"Amb la victòria del 2017 vam demostrar que l'única forma de combatre el nacionalisme és fer-li front sense complexos, desmuntant els seus mantres i sense caure en la temptació de l'apaivagament", ha afegit. De fet, creu que Ciutadans "encara és la referència constitucionalista a Catalunya" i "ho seguirà essent els pròxims anys".

Les urnes, però, no diuen el mateix. El passat diumenge, el partit taronja va desaparèixer de pràcticament tots els ajuntaments catalans, així com de tots els parlaments autonòmics on hi havia eleccions. Precisament, els mals resultats de la formació el 28-M -i la decisió de no presentar-se a les eleccions del 23 de juliol- és un dels motius que ha portat a Arrimadas a abandonar la política.



Una mort anunciada

La patacada d'aquest diumenge a les eleccions municipals i autonòmiques se suma a les que ha anat acumulant el partit des del novembre del 2019, quan a les eleccions al Congrés dels Diputats només van aconseguir 10 diputats, lluny dels 57 que havien obtingut l'abril del 2019, amb Albert Rivera al capdavant.

Arrimadas posa punt final a una carrera que va iniciar al Parlament el desembre del 2012. S'hi va estar 7 anys fins al 2019. Una etapa marcada pel Procés i els retrets a l'expresident Quim Torra. De fet, va protagonitzar diversos moments de crispació amb la retirada dels llaços grocs i una pancarta amb la frase: "Llibertat presos polítics".



Imatge d'arxiu d'Arrimadas i Quim Torra. EFE.

Des d'aleshores, ha anat acumulant derrotes arreu d'Espanya, també a Catalunya. En les últimes eleccions al Parlament, amb Carlos Carrizosa com a cap de llista, Ciutadans també va patir una davallada que va situar la formació en setena posició, amb 6 diputats i només el 5,5% dels vots.