Navona publica una novel·la inèdita de Manuel Vázquez Montalbán sobre la lluita antifranquista

L'editorial Navona ha presentat la novel·la inèdita Los papeles de Admunsen de Manuel Vázquez Montalbán (Barcelona, 1939 – Bangkok, 2003). El protagonista és un alter-ego de l'autor i descriu com era la Barcelona dels anys 60 amb una mirada "mordaç" i "despietada". El volum tracta amb cruesa la vida a la presó i la lluita antifranquista en la clandestinitat.

El manuscrit de la novel·la el va trobar José Colmeiro entre la documentació que la família de l'autor va entregar el 2016 a la Biblioteca de Catalunya. Es tracta d'un original del cèlebre escriptor, mort fa dues dècades, que hauria corregit a consciència i que es creu que hauria presentat al Premi Biblioteca Breve. Ara, Navona ha publicat la novel·la en castellà amb un tiratge de 20.000 exemplars.

La novel·la inèdita de Manuel Vázquez Montalbán — Editorial Navona / EFE

Colmeiro, filòleg i expert en l'obra de Montalbán, va descobrir la novel·la "en una de les caixes" de l'edifici de la Biblioteca de Catalunya, catalogada amb l'etiqueta "1962-1965 ", nota que certifica que es tracta del seu primer llibre. Fins aleshores, Montalbán només havia publicat un llibre d'assaig i faltaven uns anys perquè s'edités la seva primera col·lecció de poesies.

En el text, Montalbán va decidir posar noms europeus als personatges per eludir la censura. D'aquesta manera, el relat el protagonitzen Admunsen, Ilsa o Laarsen. Fins i tot la ciutat on transcorren els fets, que és Barcelona, ​​rep el nom d'un petit poble holandès. El fill del cèlebre escriptor Daniel Vázquez Sallés ha explicat que trobar aquest novel·la ha suposat posar llum a una època del seu pare. "Pots veure el que va significar la lluita clandestina a aquella època. És una novel·la fantàstica per descobrir què van ser els seixanta a Barcelona", ha conclòs.



La publicació s'emmarca en un procés de recuperació sistemàtica de Navona del fons editorial de Vázquez Montalbán. El maig de 2022 es va reeditar l'Autobiografía del general Franco i el 2023 també s'han publicat les novel·les Los alegres muchachos de Atzavara, El estrangulador i la cèlebre Crónica sentimental de la transición a Folch&Folch.