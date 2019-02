Neix un grup de suport als dos membres de la CUP per als que demanen presó per l'1-O

L'1 d'octubre arribarà als tribunals el pròxim 12 de febrer al Tribunal Suprem amb el cas dels presos independentistes. No seran, però els únics que passin per davant un jutge per actes relacionats amb el referèndum. És el cas de l'activista del districte de Sant Andreu David Carmona i del conseller del districte per la CUP, Ivan Altimira. De fet, tant Carmona com Altimira són els primers represaliats pels fets d'octubre. Tots dos i l'entorn activista del barri han organitzat un grup per fer front mediàtica, jurídica i econòmicament a les penes de dos i un any de presó respectivament i més de 5.000 euros de responsabilitat civil que els demanen sota el nom d'Absolució Ivan i David.



"Vam muntar un acte amb partits independentistes, l'ANC i Òmnium al barri el dia 16 i 17 de setembre, explica Altimira a Públic. Es tractava d'una activitat lúdica avalada per l'Ajuntament de Barcelona que formava part dels esdeveniments de promoció del referèndum. En aquell moment, el Tribunal Constitucional ja havia suspès la votació i havia prohibit qualsevol acte que hi estigués relacionat, ordre que va portar als cossos de seguretat a escorcollar impremtes, requisar cartells i, a Sant Andreu, a interrompre l'acte veïnal.

"Van intentar identificar al David. Jo, com a conseller, vaig anar a veure què estava passant. Tot estava correcte, teníem el permís i l'acte es muntava amb material cedit per l'Ajuntament", explica Altimira. Relata el conseller de districte que, durant tot el dia, la Guàrdia Urbana va estar a l'aguait dels actes, però que no va ser fins al vespre quan van intervenir: "Cap a finals de la tarda li van fer una melé de rugby al David i el van detenir", explica. Altimira creu que el dispositiu policial era molt superior al que acostumen a comptar a actes polítics del barri: "Van estar tot el dia amb un cotxe i una furgoneta, però al final del dia ja teníem unes vuit patrulles".



El grup de suport, que ha publicat un manifest valorant els fets, assegura que aquell dia la Guàrdia Urbana va identificar a diverses persones. Altimira explica, però, que ell no n'era un: "A mi se m'afegeix al cas després". L'activista destaca que els moviments del barri no havien tingut bona relació amb la policia local històricament, fet que havia motivat queixes als governs municipals del PSC i de Barcelona en Comú.



Pel represaliat, les acusacions d'atemptat contra l'autoritat i les demandes de presó resulten "desproporcionades": "L'Estat espanyol està fent un escarni contra el moviment independentista. És un estat que no vol la democràcia, que inventa un relat per fer-nos un escarni", denuncia. Altimira explica que el poder judicial ja li ha embargat més de 6.000 euros de manera cautelar a esperes que es dicti una sentència ferma.



Carmona i Altimira afrontaran el judici el pròxim 8 de març en cas que no s'ajorni, ja que la cita als tribunals coincidirà amb la vaga convocada pel moviment feminista. Des de la plataforma Absolució Ivan i David valoren portar una declaració institucional de suport al pròxim ple de l'Ajuntament i ja preparen actes per les primeres setmanes del mes de març.