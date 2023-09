Neix a la Vall d'en Bas una escola de campaners pionera a Catalunya

Neix a la Vall d'en Bas (Garrotxa) una escola de campaners pionera a Catalunya. L'objectiu de la iniciativa de recuperar els tocs tradicionals que abans eren omnipresents arreu, formar una nova generació de campaners i preservar aquest patrimoni immaterial.



El que la fa innovadora és la metodologia del curs, combinant sessions teòriques amb classes pràctiques al campanar de Sant Romà de Joanetes. Els alumnes coneixeran les tècniques tradicionals per fer sonar les campanes, la litúrgia que n'envolta els tocs i aprendran nocions sobre com conservar-les.

Entre altres aspectes, en les classes teòriques s'aprofundirà tant en els tocs litúrgics com els civils, i s'ensenyaran les diferents maneres de tocar que hi ha a Catalunya. "El de les campanes és un so universal amb una llengua local", precisa Pallàs. A més, s'ensenyaran nocions tècniques perquè els alumnes sàpiguen com cal conservar les campanes, la importància del seu toc tant a la península com a Europa i s'aprofundirà en el valor immaterial del seu so.

Entre els continguts també destaca la creació d'una nova consueta de campaner, on es recullin els tocs materials del campanar i on s'estableixi un calendari per interpretar els tocs en dates o esdeveniments assenyalats. A més, a cada alumne se li proposarà un campanar en concret en funció de la seva residència, perquè sigui allà on pugui tocar al llarg del curs, "no cada dia com es feia antigament, sinó en dates assenyalades".

Ja s'han obert les inscripcions per al primer curs, que començarà aquest octubre i s'allargarà fins al juny. La nova escola ofereix dotze places per a alumnes d'entre 14 i 74 anys. El preu del curs és de 100 euros i també inclou una sortida a Santa Maria de Cervera, per aprendre'n la tradició dels seus campaners. Al final del curs, tots els alumnes rebran una certificació.

Un campaner darrere de la iniciativa

L'alma mater de la nova escola és el campaner garrotxí Xavier Pallàs, que volia contribuir a avançar perquè "cada campanar de Catalunya pugui tenir el seu propi campaner". Va fer un inventari dels gairebé 200 campanars que hi ha a la comarca, molts dels quals estaven "en molt mal estat" o bé havien incorporat sistemes automàtics. Pallàs apunta que la nova escola de campaners s'obre a tots aquells qui tinguin "inquietuds culturals i intel·lectuals i vulguin recuperar aquest patrimoni immaterial".

La idea va néixer el 2020, conjuntament entre el consistori i el campaner garrotxí. L'alcalde de La Vall d'en Bas, Lluís Amat, reivindica que el so de les campanes "té una riquesa innegable" i "forma part intrínseca de la cultura popular". El patrimoni immaterial del toc de campanes ha estat reconegut tant per la Generalitat com per la UNESCO.