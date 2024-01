El noruec Jo Nesbø rebrà el Premi Pepe Carvalho del BCNegra 2024, dedicat a l'espionatge 

L'espionatge, la figura de l'espia i la pèrdua de la intimitat individual en un món virtual serà el fil conductor de la 19a edició del BCNegra, el Festival de Novel·la Negra de Barcelona, que començarà dilluns que ve i durarà fins diumenge. "Volíem que el festival parlés i reflexionés sobre aquesta nova època on tothom és espia i és espiat", ha dit el comissari del certamen, Carlos Zanón, que es qüestiona com en una societat democràtica "com la nostra s'hagi trencat la privacitat", en referència a l'ús de Pegasus per espiar a dirigents independentistes.

La sala La Paloma, la Biblioteca Jaume Fuster i el Mooby Bosque seran els escenaris del festival, amb una programació de mig centenar d'activitats gratuïtes -que aniran des de la música, el teatre, les rutes literàries, els jocs i els clubs de lectura- i la participació de 153 escriptors nacionals i internacionals. Enguany s'ha distingit el noruec Jo Nesbø amb el Premi Pepe Carvalho.



Jo Nesbø i 150 autors més

Un dels plats forts d'aquesta edició, serà l'escriptor noruec Jo Nesbø, que rebrà el Premi Pepe Carvalho el dijous que ve al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona. Amb la seva primera novel·la, Flaggermusmannen, ja va ser guardonat amb el premi Riverton a la millor novel·la negra noruega i el premi Grassnøkkelen a la millor novel·la negra dels països nòrdics. Els seus llibres s'han traduït a més de 40 idiomes, sempre sota la veu del seu alter ego Harry Hole.

"És un autor molt curiós que intenta maridar el gènere amb altres gèneres, en la darrera novel·la ho fa amb el terror"

Zanón ha destacat que "és un autor molt curiós que intenta maridar el gènere amb altres gèneres, en la darrera novel·la ho fa amb el terror", ha afegit. El guardó també vol ser un homenatge a la literatura nòrdica que, des de Henning Mankell fins a Maj Sjöwall, passant per Stieg Larsson, Per Wahlöön, Arnaldur Indriðason o Karin Fossum, han fet gaudir tants lectors del gènere.

Ara bé, Nesbø no serà l'únic escriptor destacat que passarà pel BCNegra 2024. També hi haurà Chris Offutt, autor de contes, novel·les, memòries i articles de no-ficció, publicats a The New York Times, Men's Journal o Oxford American; l'escriptora cubana Elaine Vilar considerada una de les veus joves més importants de la Cuba literària actual, narradora, poeta i dramaturga, guardonada amb diversos premis nacionals i internacionals; o l'italià Sandrone Dazieri.



Carles Porta parlarà sobre el projecte multiplataforma de Crims.

També hi participaran els els argentins Pablo Maurette i Kike Ferrari, l'escocès Alan Parks, els britànics Joe Thomas, Lisa Jewell i Steve Cavanagh , els francesos Jérôme Leroy , Bernard Minier i Éric Fouassier o el suec Anders de la Motte.

A més, Alicia Giménez Bartlett, Eduardo Mendoza, Rosa Montero, Rosa Ribas, Juan Tallón, Carmen Mola, José Ovejero, Marc Pastor, Empar Fernández, Andreu Martín compartiran programació amb escriptors i escriptores de les generacions més joves. Una altra de les presències destacades és la del periodista Carles Porta, que parlarà sobre el projecte multiplataforma de Crims.