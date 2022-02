Com diu Tom Reagan (Gabriel Byrne) a la película Muerte entre las flores "Nadie conoce a nadie, al menos profundamente". Potser per això les novel·les del gènere negre, en el sentit més ampli de l’etiqueta, arrosseguen a milers de lectors. Els crims, les traïcions i la violència són tan antigues com l’espècie humana. Aquests dies a Barcelona se celebra el BCNegra fins al 13 de febrer, amb un munt d’activitats, cites imperdibles, el bo i millor del gènere i amb molts llibres de lectura trepidant. A continuació cinc recomanacions que et portaran a racons molt foscos.

'Un trabajo limpio', Xus González (Reservoir Books)

Xus González (Terrassa, 1978) és agent d’investigació avançada de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra. Amb aquesta feina ha vist tot tipus de violències i robatoris, així que no és estrany que Un trabajo limpio sigui trepidant. Es tracta de la seva segona novel·la, i en aquesta ocasió ha construït un thriller ambientat a les zones més oblidades del sud de Barcelona, on hi circula la droga i el crim organitzat. El detonant de l’acció és el robatori d’un banc i la responsable d’investigar és Silvia Mercado, una mossa d’esquadra tossuda i sense por.

'El Quàquer', Liam McIlvanney (Univers)

Si t’agraden les novel·les on un assassí en sèrie escampa el terror, El Quàquer t’atraparà. Tot plegat passa al 1969 a Glasgow, enmig d’un hivern duríssim i l’encarregat de descobrir a l’assassí és el jove inspector McCormack, que es veu obligat a fer dissabte en els racons més foscos de la ciutat. L’autor és un mestre del gènere negre.

'El libro negro de las horas', Eva García Sáenz de Urturi (Tusquets)

Ambientat a cavall entre Madrid i Vitòria, aquest és un thriller on els llibres hi juguen un paper molt important. Tot comença quan l'exinspector Unai López d'Ayala (més conegut com a Kraken) rep una trucada anònima i trasbalsadora. Li diuen que només té una setmana per trobar el Llibre Negre de les Hores, una joia bibliogràfica única. Aquesta missió l’obliga a remoure el passat familiar i el porta a descobrir moltes coses de la seva mare. Una novel·la negra i brillant alhora que t’arrossega fins al final.

'Todavía estoy vivo', Roberto Saviano i Asaf Hanuka (Reservoir Books)

"Lo que estáis a punto de leer es mi herida", escriu Roberto Saviano en aquesta novel·la gràfica on explica la seva resistència vital des que el 2006 li van dir que viuria durant unes setmanes sota custòdia. Des d’aleshores, la seva vida va canviar per sempre. En aquest volum, il·lustrat per Asaf Hanuka, l’autor de Gomorra, relata els últims quinze anys de la seva vida sense embuts, i transmet tota la por i soledat que comporta la clandestinitat.

'Després de la vergonya', Marc Moreno (Llibres del delicte)

T’imagines com ha de ser despertar-te d’un coma després de quatre anys de patir un accident i que tot el teu món hagi canviat? Una mica això és el que li passa a en Pau, el protagonista de Després de la vergonya. L’editor i escriptor Marc Moreno ha escrit un thriller que es llegeix d’una glopada, i on les casualitats no existeixen.