El moviment estudiantil ha protagonitzat diverses mobilitzacions com a resposta a la sentència condemnatòria als líders independentistes. Aquest dimecres al matí, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha ocupat la rectoria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per exigir l'aturada de l'activitat, en el marc de la Vaga Estudiantil que comença aquest dimecres i que durarà fins a tres dies. La demanda ha estat atesa per la rectora Margarita Arboix, que ha anunciat als estudiants que demanarà parar les classes, segons ha informat l'organització per xarxes socials.

Davant la pressió de les estudiants, la rectora comunica que suspèn tot tipus d'activitat acadèmica al campus.#LaForçaDeLaGent #Desbordemlos pic.twitter.com/F5cAUuicLN — SEPC UAB (@SEPC_UAB) October 16, 2019

Els estudiants que han ocupat el rectorat s'han desplaçat fins als accessos de la universitat per tallar-los. Els Mossos d'Esquadra ja han desplegat un dispositiu especial per evitar que els manifestants puguin arribar fins a l'AP-7. Per altra banda, milers d'estudiants de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat i FP han secundat el primer dia de vaga contra la sentència del Procés. Els territoris més mobilitzats han estat les Terres de l’Ebre (75%), la Catalunya Central (39%) i el Vallès Occidental (31%), mentre que la vaga ha tingut menys seguiment a Girona (13%) i Barcelona comarques (9%).



L'ocupació del rectorat de la UAB no és l'única que s'ha viscut els darrers dies. El dilluns, els estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) van ocupar el rectorat i van bloquejar els accessos a l'edifici l'endemà. El dimarts es van manifestar a la tarda en suport al jove que va perdre un ull per l'impacte d'una bala de goma durant les mobilitzacions a l'aeroport del Prat, ja que el ferit és del municipi d'Artesa de Lleida. La mobilització també va estar marcada per la denúncia contra una detenció d'un jove lleidatà que s'havia manifestat el dilluns a la capital del Segrià.



També hi ha hagut aturades de classes en molts centres educatius del país i molts estudiants han participat en accions diverses contra la sentència. En són exemples les columnes d'estudiants a la capital catalana del 14 d'octubre, que van interrompre el trànsit de vies com l'avinguda Diagonal, la Via Laietana, la Ronda de Dalt i la Rambla de Barcelona, totes a prop de centres universitaris, quan es desplaçaven cap a la plaça Catalunya seguint la crida del Tsunami Democràtic.



Aquell mateix dilluns a Tarragona, els estudiants van protagonitzar el tall a la plaça Imperial Tarraco en contra de la sentència, que va arribar a aplegar fins a un miler de persones. També van liderar les mobilitzacions davant els jutjats de la ciutat, on s'hi trobava el moviment Silenci, 'reveleu-vos'. Acte seguit, la manifestació es va desviar cap a la subdelegació del govern espanyol i va acabar amb el tall de l'autovia A-7.



Els centres educatius gironins van quedar buits dilluns, tant a la Universitat de Girona com als centres de secundària. Segons informava el Diari de Girona, diversos estudiants de batxillerat van abandonar les aules, fins i tot, saltant les tanques dels seus instituts. Just després de saber-se la sentència, molts d'ells es van reunir al que ja és un punt de trobada tradicional, a la seu del rectorat de la UdG. També van van fer el tall a l'AP-7, una mobilització que s'ha reprès diversos cops durant les últimes 48 hores, tot i les càrregues dels Mossos d'Esquadra.



Els pròxims tres dies el moviment estudiantil també ha convocat diverses mobilitzacions en el marc de la vaga estudiantil de tres dies que coincideix amb les marxes per la llibertat. La vaga compta amb el suport del SEPC, el Sindicat d'Estudiants, i el teixit d'assemblees d'estudiants de les universitats i instituts catalans. Aquest dijous, hi ha previstes concentracions al matí a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i altres municipis de pes de Catalunya.