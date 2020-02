Ofensiva municipalista pel dret a  l’autodeterminació de Catalunya

Forçar al govern espanyol perquè abordi el contenciós entre Catalunya i l’Estat mitjançant el reconeixement del dret a l’autodeterminació, l’amnistia als presos i exiliats i la fi de la repressió política que afecta desenes d’activistes socials. Aquest és el principal objectiu de les campanyes que aquest divendres han presentat a Barcelona l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Assemblea de Càrrecs d’Electes (ACE).

"Pretenem desvetllar consciències a altres ajuntaments entorn la persecució que pateix l’independentisme"

Per a les dues plataformes sobiranistes, els representants locals juguen un paper determinant a l’hora de generar un estat d’opinió favorable a una sortida dialogada al conflicte. "En tant que espais de proximitat, hem de sentir-nos interpel·lats a conscienciar la població sobre la repressió que té lloc a l’Estat espanyol i la necessitat de buscar una solució que passi per l’exercici de la lliure determinació del poble de Catalunya". Així ho ha expressat Josep Maria Cervera, president de l’AMI, per qui "pretenem desvetllar consciències a altres ajuntaments entorn la persecució que pateix l’independentisme i l’anhel de llibertat d’una part important de la societat catalana".

Amb aquest propòsit, l’assemblea de municipis difondrà un cartell explicatiu que, sota el lema "Catalunya, democràcia en perill", fa un repàs de l’evolució històrica del catalanisme polític i el procés polític iniciat el setembre de 2009 amb les primeres consultes populars sobre la independència. El cartell, que simbolitza uns barrots i que s’ha editat en cinc idiomes, serà remès als alcaldes de les 193 capitals de països reconeguts a les Nacions Unides, a les 353 localitats argemanades i a un centenar de ciutat dels cinc continents que, tot i no ser capitals, tenen una gran pes polític i econòmic.

Pedagogia en xarxa

En paral·lel a la iniciativa de l’AMI, l’Assemblea de Càrrecs Electes ha iniciat una campanya destinada a pressionar el nou Executiu espanyol perquè, aprofitant la taula de diàleg constituïda amb el Govern català, es comprometi a una solució al conflicte basada en el respecte a la voluntat popular de la ciutadania i la fi de la repressió. Cal recordar que, a banda dels dirigents sobiranistes empresonats o a l’exili, la judicialització del conflicte afecta de forma directa als ajuntaments catalans, dels quals 497 tenen contenciosos oberts en diferents jutjats i tribunals de l’Estat.

S'aprovaran mocions que instin a Sánchez a acabar amb la judicialització del conflicte a Catalunya

"Hem de desbordar la gestió local i corresponsabilitzar-nos en la recerca d’un conflicte que sobrepassa les nostres fronteres", ha afirmat Dolors Sabater, exalcaldessa de Badalona i presidenta de l’Assemblea de Càrrecs Electes. Des d’aquest organisme, auspiciat pel Consell per la República, es vol cridar a tots els regidors i alcaldes catalans a enviar missives als seus homònims de l’Estat i de l’estranger perquè adoptin algun tipus de pronunciament respecte a les llibertats i els drets de Catalunya. I això, indiquen des de l’ACE, tant pot ser expressant la seva preocupació al govern espanyol per la retallada de drets i llibertats com aprovant mocions que instin el president Sánchez a acabar amb la judicialització i acordar un referèndum vinculant que permeti els catalans i catalanes decidir el seu futur polític.

A banda de la campanya de les missives, que s’allargarà fins al pròxim 21 de febrer, l’Assemblea de Càrrecs Electes activarà una acció per les xarxes socials que, mitjançant el hashtag #SpainTalkandMove, vol emplaçar les autoritats espanyoles a escoltar el clam expressat pel sobiranisme els darrers anys i que la campanya ‘Spain, sit and talk’, ha aconseguit situar en l’agenda internacional. "Apel·lem al sentit comú de qualsevol càrrec electe que, atenent a la complicitat municipalista, subscrigui aquesta demanda de mínims", ha afegit Dolors Sabater.



Les campanyes de l’AMI i l’Assemblea de Càrrecs Electes, que s’afegeixen a la iniciada aquesta setmana per Òmnium en defensa de l’amnistia, ja compta amb el suport de nombrosos ajuntaments de la Catalunya Nord i d’una associació de municipis de Portugal. Unes adhesions que, les pròximes setmanes, podria incrementar-se de forma molt diversa al conjunt de l’Estat espanyol, la resta de la Unió Europa i en altres països.