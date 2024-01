Què opinen els votants de Junts sobre immigració?

L'acord per a la delegació de competències en immigració a Catalunya al qual van arribar la setmana passada el PSOE i Junts ha posat la qüestió al primer pla polític. I ha accentuat l'enduriment del discurs de la formació independentista en aquesta matèria. El partit ha adoptat el marc de l'extrema dreta en vincular migració i delinqüència, una narrativa que fonamentalment suposa criminalitzar els nouvinguts.



La posició de Junts li ha generat una allau de crítiques per part d'ERC, PSC, Comuns o la CUP, però fins a quin punt pot ser compartida pels seus votants? Analitzem què pensen els votants de la formació i el conjunt de la societat catalana sobre migració.

Convé recordar que les paraules del secretari general del partit, Jordi Turull, reclamant que el Govern català pugui decidir si s'expulsa o no migrants multireincidents, té com a precedent recent la petició que un mes abans havien fet diversos alcaldes del Maresme de Junts.

L'enduriment del discurs de la formació de Puigdemont en aquest àmbit s'interpreta com un intent d'evitar hipotètiques fugues de vot cap a la xenòfoba Aliança Catalana, la força d'extrema dreta de Sílvia Orriols que governa Ripoll i que s'estaria plantejant concórrer a les properes eleccions al Parlament.

El 64% dels votants de Junts creuen que "hi ha massa immigrants" a Catalunya

Segons la tercera onada del Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de l'any passat, el 60% dels catalans consideren que "hi ha massa immigrants en el nostre país", un percentatge que s'eleva fins al 64% en el cas dels votants o simpatitzants de Junts. Curiosament, el volum de votants del PSC que opina això és també del 64%, mentre que és força més elevat en els de la dreta i l'extrema dreta espanyolista, amb un 92% entre els de Vox, un 85% entre els del PP i un 75% entre els de Ciutadans.



També més de la meitat (51%) dels partidaris d'ERC creuen que hi ha massa persones migrades a Catalunya i només els votants de la CUP i En Comú Podem s'allunyen d'una valoració que pot considerar-se racista, amb un 21% de seguidors en cada cas que subscriuen l'afirmació.

També és molt elevat el volum de catalans que opina que "el Govern ha perdut el control de qui entra en el nostre país", ja que és del 63%. Novament, els votants de Junts se situen per damunt de la mitjana, amb el 66%, un nivell bastant similar dels seguidors del PSC (61%) i els d'ERC (63%), però clarament per sota dels de Cs (75%), PP (81%) i Vox (95%). Novament, només els de la CUP (27%) i Comuns (22%) es desmarquen d'aquesta percepció.

A l'hora de decidir si les persones nouvingudes han de mantenir la seva cultura o integrar-se plenament a la societat catalana, el CEO mostra com només els votants de Vox i els de Cs defensen més que els de Junts una integració completa a canvi d'allunyar-se de la seva pròpia cultura. Formulades d'aquesta manera, aquestes preguntes són una novetat del darrer baròmetre, de manera que ara mateix encara se'n fa difícil avaluar-ne l'evolució.

El 29% dels votants creu que "se'ls ha concedit massa drets"

Un altre estudi significatiu sobre la qüestió és l'Enquesta sociopolítica. 2022, elaborada també pel CEO i publicada el març de l'any passat. El treball mostra com hi ha una sobreestimació generalitzada de la proporció de població nascuda fora de l'Estat que viu a Catalunya, ja que de mitjana es creu que n'hi ha un 36% quan la dada real és del 21%. La major sobreestimació la trobem entre els votants de Vox (47%) o els que no es decanten per cap partit (38%), mentre que en els de Junts és del 33%. Només els seguidors del partit d'extrema dreta creuen, erròniament, que hi ha més migrats en situació administrativa irregular que regular.

3 de cada 10 votants de Junts, en canvi, creu que les persones migrades "no tenen prou drets"

La mateixa enquesta també pregunta sobre els drets de les persones migrades i en aquest cas el 29% dels votants de Junts considera que se'ls n'han concedit masses, el 37% opina que tenen "els que han de tenir" i el 30% que "no tenen prou drets". En el conjunt de la població, creix fins al 37% del total les persones que consideren que els migrats "encara no tenen prou drets" i baixa fins al 25% els que creuen que "se'ls han concedit massa drets".



Novament aquí, només els votants de PP, Vox i Cs se situen més a la dreta que els de Junts, amb volums superiors de seguidors que creuen que s'ha concedit "massa drets" a les persones nouvingudes, mentre que els de la CUP i Comuns són els que més defensen que "encara no tenen prou drets".

Creix la percepció de la immigració com a problema

L'històric dels treballs del CEO sí que ens permet comprovar certa evolució de la percepció de la immigració entre la societat catalana des del 2006 fins ara. En concret, en el darrer Baròmetre, publicat al novembre de l'any passat, l'11,7% dels consultats apunta la immigració com un dels principals problemes que té Catalunya, en una pregunta que permet citar diverses opcions.

Són quatre dècimes més que en l'anterior estudi, de juny del 2023, i el nivell més elevat de la dècada. En concret, ens hem de remuntar a l'octubre de 2011 per trobar un major volum de catalans que el situa com un dels principals problemes del país, amb el 16,3%. De fet, en totes les enquestes del CEO des del 2006 fins aleshores apareixia amb un nivell superior a l'actual, amb el 39,2% d'octubre del 2006 com a sostre.

La percepció de la immigració com el principal problema de Catalunya se situa en el nivell més alt de l'última dècada

En canvi, quan la pregunta s'acota al "problema més important de Catalunya", la immigració és citada pel 4,4% dels enquestats en el darrer Baròmetre, 0,3 punts més que en l'estudi previ i el registre més elevat des del gener del 2011, quan el van citar el 5,2% dels consultats. Des d'aleshores, en la majoria d'estudis l'han citat menys del 3% dels catalans. També aquí el pic apareix a l'octubre del 2006, quan el 22,5% d'enquestats van situar la immigració com el principal problema del país.

També aborda la immigració l'enquesta anual sobre convivència i seguretat a Catalunya que elabora l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). En la seva darrera edició, publicada al novembre, assenyala que la percepció és que els dos darrers anys ha anat a més la percepció que la societat catalana està polaritzada al voltant d'aquesta matèria. El treball també situa en el 7,0 -en una escala sobre 10 en què 10 és el màxim- el grau de preocupació mitjà que el racisme genera entre els catalans.

Com a resum es pot concloure que la societat catalana no escapa del creixement de les actituds racistes que hi ha els darrers anys entre les societats occidentals i, en aquest àmbit, els votants de Junts estan un pas més enllà que la mitjana. De fet, el seu rebuig a les persones migrades només queda per sota de la dreta i extrema dreta espanyolista que representen PP, Vox i Cs.