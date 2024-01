La cessió de les competències d'immigració a Catalunya es farà a través d'una llei orgànica

Després d'una jornada frenètica, Junts per Catalunya va salvar finalment dos dels tres decrets que el Govern espanyol va portar aquest dimecres al Congrés -el que reformava els subsidis per desocupació ha caigut pels vots en contra del PP, Vox, UPN i Podem- gràcies a un acord d'última hora.

Els de Carles Puigdemont no van participar en les votacions i per tant els decrets han pogut tirar endavant. Ara bé, l'abstenció va ser a canvi de la transferència de les competències d'immigració a la Generalitat. Una cessió difícil d'aterrar.

"Es farà una llei orgànica perquè la Generalitat tingui les competències per assumir la gestió integral de la immigració"

En un comunicat, Junts ha detallat que el traspàs de les competències en immigració es farà mitjançant una llei orgànica a partir de l'article 150.2 de la constitució, que comportarà "la delegació les competències plenes i els recursos". "Es farà una llei orgànica perquè la Generalitat tingui les competències necessàries per assumir la gestió integral de la immigració a través de l'article 150.2", ha insistit el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista aquest dijous a Catalunya Ràdio.

Així ho han apuntat també la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, i el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que han recordat que serà una cessió plenament constitucional que caldrà acabar de perfilar al Congrés dels Diputats.

A banda d'un procés d'esmenes, cal tenir en compte que l'aprovació d'una llei orgànica requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres del Congrés, és a dir, els 176 vots que Sánchez va necessitar per ser investit president del Govern espanyol.

Junts s'anota així una victòria que esperen que el Govern català "sàpiga aprofitar". "Gràcies a aquest acord, la Generalitat podrà fer una gestió integral en matèria d'immigració a Catalunya, amb capacitat de decisió en qüestions com els fluxos migratoris o les polítiques d'integració i llengua", ha assenyalat Turull.

Un acord difícil d'aterrar

Les competències en immigració és un tema cabdal per a Junts, tal com va demostrar Puigdemont en la famosa compareixença des de Brussel·les per justificar l'acord amb el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. Una cessió, però, espinosa i complicada en termes legals. Cal recordar que una sentència del Tribunal Constitucional (TC) el 2010 contra l'Estatut ja va acotar les competències de la Generalitat en aquesta matèria.

La sentència va dictar aleshores que "la immigració és una matèria que ha sigut exclusivament reservada amb caràcter exclusiu a l'Estat". El TC va deixar clar que la Generalitat només té facultats en matèria d'immigració si és a través de les seves competències, com ara els serveis socials, la sanitat, l'educació o l'habitatge.