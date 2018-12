Pablo Iglesias demana a Sánchez que parli amb la Generalitat i no cedeixi a les "pressions" per "incendiar Catalunya"

El secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha demanat aquest dimecres al president espanyol, Pedro Sánchez, que no cedeixi davant les "pressions" dels que l'estan cridant a "incendiar Catalunya", i assegui al seu Executiu a parlar amb la Generalitat, amb motiu de la seva presència a Barcelona el proper 21 de desembre per celebrar-hi el consell de ministres. "El 21 té una oportunitat. Parli, parlem, parlem", ha emplaçat el líder del partit morat durant la seva intervenció al ple del Congrés dels Diputats dedicat a Catalunya, i després d'assenyalar que la negociació dels Pressupostos és una oportunitat per aconseguir avançar cap a la solució del conflicte.



Segons Iglesias, els comptes públics poden ser un punt de partida per avançar en aquest camí de diàleg i "responsabilitat" i, per això, ha exigit a Sánchez que s'esforci per demanar el suport de les forces catalanes i basques. "Senyor president, els Pressupostos poden ser un punt de partida, i no pot ser que nosaltres els defensem més que vostès", li ha retret.

Així mateix, ha assenyalat que aquesta via de diàleg i acord, encaminada a construir un Estat "plurinacional" i que "compartim tots", és necessària per fer front a "la lògica del 'a por ellos'" i "l'estratègia de l'expresident José María Aznar"a la qual s'ha "lliurat" la dreta, o les declaracions del president català, Quim Torra, sobre la via eslovena, que només contribueixen a "incendiar" Catalunya.



Referent a això, ha manifestat que està segur que a Torra se li "va escalfar la boca" i va dir una cosa "que no pensa cap independentista". "Perquè cap independentista vol que hi hagi una guerra a Catalunya. Cap independentista vol un context iugoslau. I li hem dit a Torra", ha explicat. En aquest sentit, ha defensat que totes les forces polítiques han d'assumir "l'obligació de ser responsables", en un "context d'inflamació" en què "els sentiments estan jugant un paper determinant".



"L'hi vaig dir a Torra. Respiri abans de parlar, i li dic també al president [Sánchez]. Hi ha molts sectors que l'estan pressionant perquè vostè també incendiï Catalunya. No ho faci, no és bo per a Espanya ni per a Catalunya", ha defensat . Iglesias també ha aprofitat el seu discurs per denunciar la situació d'excepcionalitat que, al seu parer, es viu encara a Espanya, en romandre a la presó els polítics independentistes encausats pel procés. "Molts em reconeixen en privat que és indecent que els presos segueixin a la presó, alhora que alguns treballen perquè Villarejo surti de la presó", ha denunciat.

"Tant de bo alguns del que reconeixen certes qüestions en privat tinguin la valentia de reconèixer-ho en públic, i això va per uns i va pels altres", ha emplaçat, abans de fer, en concret, una crida a la dreta, per sigui "responsable "i tingui" alçada d'Estat ", i" soni "més com la presidenta del Congrés, Ana Pastor i menys com Aznar".



Després d'Iglesias, ha pres la paraula la portaveu d'En Comú Podem, Lucía Martín, que també ha carregat contra la "crispació i la tensió" que, al seu parer, estan generant PP i Ciutadans i ha reivindicat la necessitat de buscar solucions diferents a les que s'han posat en pràctica fins ara, com per exemple, la celebració d'un referèndum pactat i amb garanties perquè els catalans decideixin. "Cal iniciar el camí que ens porti a una solució, la d'acordar que la ciutadania catalana voti i decideixi", ha reclamat, alhora que ha emplaçat el Govern català i a les forces independentistes a què surtin de la seva "aïllament" i negociïn els Pressupostos. "No poden mantenir-se en la seva bombolla perquè el que passi a l'Estat ens afecta a totes", ha defensat.