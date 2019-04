El Parlament demana eleccions a un Torra que no se les planteja

El ple del Parlament ha aprovat aquest dijous una moció del PSC per demanar al President del Govern, Quim Torra, que convoqui eleccions o se sotmeti a una qüestió de confiança. La iniciativa, que no és vinculant per a l'executiu, ha estat aprovada amb 62 vots a favor dels socialistes, Ciutadans, el PP i Catalunya en Comú - Podem, i 61 vots en contra de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, mentre que els quatre diputats de la CUP no han participat de la votació.



La moció justifica la demanda per la "inoperància del Govern de la Generalitat, la falta de pressupostos per a l'any 2019 i la pèrdua de la majoria parlamentària". A més, declara la "manca de respecte del Govern pels acords presos pel Parlament de Catalunya durant la present legislatura". La portaveu del PSC, Eva Granados, ha afirmat que el Govern no està governant i no té majoria parlamentària, pel que creu que s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança o convocar eleccions: "Estem farts de símbols i gesticulació".



La crítica també ha arribat des dels Comuns, que han carregat contra un Govern "que no governa", com ha expressat la portaveu Sussanna Segovia. Tot i el vot favorable de Cs, Lorena Roldan ha utilitzat el torn de paraula per criticar el PSC perquè, diu la diputada, al Parlament són crítics amb el Govern, però al mateix temps són "còmplices" de l'independentisme en haver pactat la investidura de Pedro Sánchez amb els partits independentistes. Pel que fa al PP, Alejandro Fernández, ha subratllat que l'executiu català no ha complert el seu pla de Govern i ha afegit que Torra ha perdut la majoria a la Càmera perquè ha "estafat" a la CUP.

El Govern no rep el vot de la CUP

L'anticapitalista Maria Sirvent ha explicat que la decisió de no votar busca deslegitimar un PSC que ha avalat el 155 i ha demanat a Torra "que sigui responsable i marqui una data d'eleccions a Catalunya". Per la seva banda, els dos partits de Govern han defensat l'executiu. Ana Caula, portaveu dels republicans, ha reconegut que és un moment complicat pels presos sobiranistes i per governar després d'un 155, a més de retar a l'oposició a plantejar una moció de confiança amb un candidat alternatiu: "Parlen de valentia, facin servir l'eina que els hi toca".



De part de JxCat ha intervingut el vicepresident del Parlament, Josep Costa, qui ha defensat que Torra no ha perdut la confiança de la Cambra des de la seva investidura i ha alertat que l'aprovació de la moció es deu a l'"usurpació" de la majoria independentista per la suspensió de diputats per part del Tribunal Suprem.



A més, Costa ha demanat la paraula després de la votació per subratllar que el vot els quatre diputats suspesos no ha pogut ser emès i dir que, en cas contrari, la moció del PSC "hagués estat rebutjada". Per contra, Granados li ha contestat que "no té cap sentit" aquest argument, ja que els diputats d'ERC també suspesos pel Tribunal sí que poden votar perquè en el seu dia es van acollir al mecanisme que va dissenyar el Parlament per fer-ho, fet que els de JxCat es van negar a fer per no acatar la suspensió.

Torra, disposat a allargar la legislatura

La moció del PSC arriba l'endemà que Quim Torra digués en seu parlamentària que no convocaria elecions: "Tenim majoria suficient per tirar endavant el programa de govern, tenim el 49% del suport a la cambra", deia aquest dimecres. Un any després d'arribar a la presidència, Torra sembla voler allargar la legislatura, al contrari del que es pronosticava a l'inici.



Aquesta fermesa contrasta amb les posicions de fa uns mesos, quan l'Executiu no descartava la convocatòria d'eleccions en cas d'una sentència condemnatòria del Tribunal Suprem contra els dirigents independentistes. La setmana passada ja es va posicionar en aquesta línia en una entrevista a la Cadena Ser, o va dir que no tenia previst convocar eleccions, però no va mullar-se sobre si la resposta a la sentència podia passar per fer una altra declaració d'independència. "Ara no toca", va afegir.