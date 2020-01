El Parlament Europeu ratifica el Brexit

Somriures i llàgrimes podria ser el títol de l'última sessió del Parlament Europeu en què participaven eurodiputats britànics. Només 49 representants han votat en contra i 13 s'han abstingut en la decisió final d'un debat en què no es tractava de decidir si hi hauria Brexit o no, sinó d'acceptar l'acord de sortida. Si el Parlament hagués donat l'esquena a la proposta, el Regne Unit i la UE s'haurien vist abocats a un Brexit a la brava. I (gairebé) ningú, després de tres anys de negociacions interminables, volia que això ocorregués. Per això, més que un debat, ha estat un acte de comiat, o d'un fins ara per als optimistes.

En un costat, els somriures de Nigel Farage. "Aquest és l'últim capítol, el final de la carretera", ha dit en la seva última intervenció en el Parlament Europeu el líder del Partit del Brexit. Farage ha defensat per última vegada les seves raons per a deixar la Unió: "Els meus pares van dir que sí a un mercat únic, no a banderes, himnes, i presidents", ha dit. I ha descartat que el Regne Unit torni mai més a la Unió Europea, que ha qualificat de "mal projecte" i de "no democràtic". "Estimem Europa, però simplement odiem a la Unió Europea", ha conclòs.



En la seva última provocació, Farage i els diputats del Partit del Brexit han agitat unes banderetes del Regne Unit que han introduït en l'hemicicle contra les regles de la institució, que no permet col·locar banderes de cap país sobre els faristols. Farage i els seus han fet el posat d'abandonar la sala agitant les seves banderes.

Les llàgrimes se li han escapat a Molly Scott Cato, diputada dels Verds britànics, un dels partits en contra del Brexit. No ha estat l'única: Naomi Long, dels liberal-demòcrates, també ha estat a punt que se li escapessin. Els comiats emotius s'han succeït, amb molts dels eurodiputats representants de partits favorables a la permanència del Regne Unit a la UE prometent que tornaran. Aileen McLeod, dels independentistes escocesos, ha arribat fins i tot ha prometre que Escòcia tornarà a la Unió Europea com un país independent. "Espero que mentrestant deixin una llum encesa per a Escòcia".



Entre els representants dels principals partits europeus, resignació. "En nom de tots, només puc dir que us trobarem a faltar en els pròxims temps", ha dit el responsable del Parlament Europeu per al seguiment de les negociacions del Brexit, Guy Verhoftstadt, a l'inici del debat. "És trist veure anar-se'n a un país que ha vessat dues vegades la seva sang per a alliberar Europa", ha reblat.

Per part seva, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha volgut deixar clar que si bé Brussel·les ambiciona un acord de lliure comerç amb el Regne Unit que tingui zero aranzels i zero quotes, la UE no ho signarà a qualsevol preu, sinó que defensarà "els estàndards per a protecció social, drets dels treballadors, garanties per al medi ambient i estàndards per a assegurar-nos una competència justa". Després d'això, ha tancat la seva intervenció recitant uns versos de la poeta britànica George Eliot: "només en l'agonia del comiat aconseguim veure la profunditat de l'amor. / Us voldrem sempre i mai estarem lluny de vosaltres".



En la defensa d'un acord, però no a qualsevol preu, s'ha manifestat també el líder dels populars europeus, Manfred Weber: "No podran triar només el que els agradi. Només podran tenir accés al nostre mercat si compleixen amb les nostres normes", entre les quals ha destacat la llibertat de moviment.

La líder dels socialistes europeus, Iratxe García, s'ha centrat en denunciar la propaganda del Brexit, que ha qualificat com a part d'"una campanya populista i desinformada", en què "la dreta britànica va acabar devorada en la seva particular guerra civil amb l'extrema dreta anglesa".



En la mateixa línia s'ha expressat el co-portaveu del grup de l'Esquerra Unitària, Martin Schirdewan, que ha atribuït el Brexit en part "al resultat d'una grandiosa campanya de desinformació". I ha advertit: "Potser el Regne Unit no serà el darrer país que marxi sinó el primer. Si la UE no canvia el seu rumb polític, insistint en l'austeritat i posant els interessos de les grans empreses per davant dels nostres ciutadans, pot haver-hi mes membres que segueixin el seu exemple".

En acabar la sessió i després de la confirmació del vot favorable del Parlament, la major part dels eurodiputats de la cambra s'han donat les mans i han cantat la cançó tradicional escocesa Auld Lang Syne, la tornada de la qual resa així:



Pels vells temps, amic meu,

pels vells temps:

prendrem una copa de cordialitat

pels vells temps.



Alguns diputats portaven bufandes amb l'eslògan de la Unió Europea "Unida en la diversitat", algunes només amb la bandera comunitària estampada, i altres -les més comunes- amb totes dues banderes.

Penúltim tràmit

Després de la confirmació en el Parlament, els caps d'Estat i de Govern dels 27 països restants tenen ara fins al divendres per a certificar l'acord de sortida del Regne Unit, però no serà més que un mer tràmit. Del costat britànic, totes les formalitats van quedar resoltes després d'haver superat els tràmits parlamentaris i després del consentiment donat per la Reina la setmana passada.



Tres anys i mig després del referèndum en què el 52% dels votants britànics es van decantar per sortir de la Unió, i tres pròrrogues més tard, aquest divendres, sí que sí, els britànics surten de la Unió Europea.