El Parlament suspèn el premi de jubilació i vinculació dins de la revisió dels beneficis laborals

Fa temps que el Parlament està immers en un procés de revisió de les normatives laborals que regeixen els drets dels treballadors, així com l'impuls de la transparència de la Cambra per la seva "modernització". És en aquest marc que la Mesa ha acordat suspendre temporalment el premi de jubilació i vinculació, dues primes que permetien obtenir fins a un any de sou en el moment del retir, en el primer cas, i una mensualitat o mes de vacances extra en complir certs anys a la Cambra, en el segon.

Antifrau va reclamar més informació al Parlament arran de les "irregularitats" detectades

Aquesta suspensió ha estat motivada per les conclusions de l'informe amb què el Parlament respon als requeriments de transparència de l'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Aquest ens va dirigir-se a la Cambra a finals d'octubre per reclamar explicacions sobre una sèrie d'irregularitats que havia detectat a partir d'una denúncia anònima.



A partir de la demanda d'Antifrau, el Parlament també ha decidit revisar d'ofici dos casos de llicències per edat, adjudicades abans que se suspenguessin el febrer del 2022 arran de la polèmica que van suscitar. També revisarà l'ampliació d'una plaça de lletrat i de dues places d'uixers, a més dels propis premis de jubilació i vinculació.



El Parlament també ha obert un expedient per reclamar més informació sobre el conflicte d'interès que va afectar l'anterior secretària general, Esther Andreu, que va dimitir després que trascendís que un fill seu havia obtingut una plaça d'uixer sense que ella informés del parentiu.

Efectes sobre els drets del personal i el "prestigi" de la Cambra

El Parlament vol dur a terme un procés de "modernització", però tenint en compte els efectes que aquestes decisions tenen sobre els treballadors i també el prestigi de la Cambra, l'objectiu de la Mesa és fer-ho amb el consens dels grups i el personal.

Malgrat l'acord entre tres dels diferents grups representats a la Mesa -Junts, ERC i PSC-, el quart, la CUP, se n'ha desmarcat i reclama que es reuneixi la Mesa ampliada, és a dir, amb representació de tots els grups, per tenir "l'última paraula" sobre la resposta a Antifrau. Els comuns també han coincidit en la mateixa queixa.



"[La resposta] correspon a la Mesa i a la presidència del Parlament i fa temps que no compartim el que fan al voltant de determinades situacions", ha carregat el portaveu del grup, David Cid, en declaracions recollides per l'ACN.



Un any de sou en el moment de la jubilació

Els premis de jubilació permeten que el personal del Parlament que acrediti un mínim de 16 anys treballats cobri, el moment de la jubilació, un any de sou. I el premi de vinculació es dona als treballadors quan compleixen 25, 30, 35 i 40 anys d'antiguitat. En aquest cas, poden triar si cobren una mensualitat íntegra o gaudeixen d'un mes addicional de vacances, informa l'ACN.



Pel que fa a les llicències per edat, que permetien que els treballadors cobressin el sou íntegre sense treballar a partir dels 60 anys, Antifrau qüestiona 14 casos que es van concedir mentre es modificava aquesta figura. D'aquests, dos es revisaran d'ofici, mentre que per recabar informació de la resta s'obriran expedients informatius.