Partits i entitats independentistes es manifestaran a Madrid el 16 de març dins el cicle mobilitzador del judici de l'1-O

L'arrencada imminent del judici de l'1-O ha aconseguit que partits i entitats independentistes, després de mesos de discrepàncies, s'hagin posat d'acord per convocar un cicle mobilitzador unitari. Des del Palau Robert de Barcelona, representants de JxCat, ERC i la CUP i d'entitats com Òmnium Cultural i l'ANC, entre d'altres, han presentat la campanya "l'Autodeterminació no és cap delicte". Les mobilitzacions començaran el dia 12, el primer dia del judici al Tribunal Suprem, i la gran novetat és la convocatòria d'una manifestació a Madrid el proper 16 de març.



Les dates que s'han anunciat, a banda del dia 12 de febrer i el 16 de març, són el 16 de febrer, quan es vol fer una gran manifestacioó a Barcelona, i el dia 21 del mateix mes, coincidint amb la vaga general convocada per la Intersindical-CSC. En un manifest llegit per la historiadora Anna Sallès, l'exdiputat de la CUP David Fernàndez, l'actriu Estel Solé i el periodista Martí Anglada s'ha fet una crida a mobilitzar-se per "defensar els drets socials i polítics" i "esmenar" el judici de l'1-O, fent una "proposta de mínims" per "activar la mobilització social".

Pel 12 de febrer es preveu una aturada de 10 minuts davant els centres de treball i manifestacions a la tarda a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La segona data anunciada és la del 16 de febrer a les 17.00 h, amb la convocatòria d'una gran manifestació que arrencarà a la Gran Via de Barcelona. Els assistents també han fet una crida a sumar-se a la vaga del 21 de febrer, convocada per la Intersindical-CSC després d'ajornar la que inicialment s'havia fixat per aquest dijous. "Quan els drets civils i socials estan en perill, també ho estan, automàticament, els drets socials i laborals", ha dit Anglada.



L'última convocatòria assenyalada és la del 16 de març, quan es preveu el 'Madrid Solidari', una mobilització a la capital espanyola que es preveu per a les 18.00 h de la tarda. A més, l'exdiputat David Fernàndez ha anunciat que estan treballant amb forces polítiques estatals perquè se sumin a la manifestació. A l'acte, hi han assistit representats dels diversos partits i entitats independentistes, així com del corrent Sobiranistes de Catalunya en Comú. Hi havia, per exemple, Sergi Sabrià (ERC), Carles Riera (CUP), Francesc Dalmases (JxCat), Elisenda Alamany (Catalunya en Comú), el tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens o l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, a més d'altres representants del món cultural, social i polític.