Pedro Sánchez: "El rei sempre ha tendit ponts amb Catalunya"

El president del govern central, Pedro Sánchez, ha defensat avui la presència del rei als actes de l'aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils (Tarragona) malgrat les crítiques de l'independentisme i ha afirmat que Felip VI "entén l'Espanya plural" i "sempre ha tendit ponts amb Catalunya". "Tenim un cap de l'Estat que entén l'Espanya plural, que entén la diversitat del país i que sempre ha tendit ponts amb Catalunya", ha assegurat Sánchez en roda de premsa a Palma de Mallorca, després de despatxar amb el rei en el Palau de Marivent.

Sánchez ha estat preguntat per les paraules del president del Parlament balear, Baltasar Picornell, quan la setmana passada va dir haver percebut que el rei volia "tendir ponts" amb els independentistes. "Jo no sóc portaveu de ningú. La casa real i el cap de l'Estat s'expressen en les seves intervencions i cal interpretar les seves intervencions públiques, que crec que són bastant clares", ha contestat Sánchez, en l'opinió de les quals "el transcendental" és que el rei "reconeix i es reconeix en aquesta pluralitat i aquesta diversitat".



Respecte a les crítiques del president català, Quim Torra, sobre la presència de Felip VI a l'homenatge pel primer aniversari dels atemptats, Sánchez ha deixat clar que acudiran tant el rei com la reina i ell mateix, així com altres membres del seu govern, en un acte de "normalitat" per mostrar el seu rebuig contra els atemptats i la seva solidaritat amb les víctimes i les famílies. Torra va trencar relacions amb la corona a les portes dels Jocs del Mediterrani per l'actitud que la monarquia ha mantingut després del referèndum de l'1 d'octubre, i en especial, pel discurs que va protagonitzar el rei Felip VI el 3 d'octubre.

Segons ha defensat Sánchez, el cap de l'Estat acudeix "en representació del conjunt de la societat espanyola, per mostrar el respecte, l'afecte i l'empatia als familiars", ha recalcat, convençut que amb aquest missatge "es convoca a l'absoluta majoria de la societat catalana i a l'absoluta majoria de la societat espanyola". I és que l'important, segons el seu punt de vista, és "no oblidar" la raó d'aquests actes i deixar clar que "no hi ha fissura" en la lluita contra el terrorisme ni en el suport a les víctimes i familiars.



Durant la roda de premsa, Sánchez ha explicat que també ha informat al rei de la reunió de la Comissió Bilateral entre el Govern i la Generalitat celebrada dimecres passat, després de set anys inactiva. I li ha detallat que al setembre començaran els treballs posteriors a la mateixa, com la transferència de competències, l'estudi dels recursos d'inconstitucionalitat, les polítiques del transport o l'impuls a la inversió del Corredor Mediterrani.