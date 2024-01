El personal de terra d'Iberia inicia aquest divendres una vaga que s'allargarà fins dilluns

Els treballadors del handling (personal de terra) d'Iberia d'arreu de l'Estat han iniciat aquest divendres la primera de les quatre jornades de vaga contra la decisió de la companyia de descartar l'autogestió del servei de terra en aquells aeroports on va perdre la llicència en el darrer concurs d'Aena –l'empresa que gestiona tots els aeroports espanyols–. S'han cancel·lat més de 400 vols i s'han reubicat més de 45.000 viatgers, coincidint amb la celebració dels Reis i l'operació tornada de les vacances de Nadal.

El sindicats convocants -UGT, CCOO i USO- i la companyia van mantenir reunions dimecres i dijous per intentar desconvocar la vaga tot i que sense èxit. Fonts sindicals han lamentat després de les darreres reunions entre les dues parts que Iberia "no fes ni el més mínim esforç per arribar a un acord", es "limités a explicar en termes purament economicistes" i donés per fet que el servei de terra per a les companyies d'IAG (Iberia, Vueling, British Airways, Air Lingus i Level) en aeroports on no va guanyar el concurs no és viable.

De totes maneres, en cas d'haver arribat a un acord per desconvocar la vaga, Iberia ja va avisar que no podria reprogramar l'operativa prevista inicialment perquè ja havia recol·locat gran part dels viatgers afectats (80,2%) o se li va retornar l'import dels bitllets (10,7%). La companyia xifra en un 17% el seguiment de la protesta durant les primeres hores d'aquest divendres i i que no s'ha registrat cap incidència relacionada amb el conflicte laboral.

Què demanen els treballadors?

L'origen del conflicte es remunta al concurs que Aena va resoldre a finals de setembre per a la gestió dels serveis de terra a la xarxa d'aeroports espanyols per als pròxims set anys. La licitació era pels serveis a terra a tercers en la categoria de handling de rampa i agrupa, entre d'altres tasques, l'assistència d'equipatges, operacions en pista i assistència en càrrega i correu entre la terminal i l'avió.

Iberia va quedar fora dels grans aeroports de la xarxa estatal -inclòs el del Prat i Palma, Alacant o Màlaga, entre d'altres- i només el conservarà a Barajas. El concurs d'Aena, però, deixava oberta la porta perquè les aerolínies que ho desitgessin poguessin autogestionar-se el servei de terra, una possibilitat que Iberia va descartar aplicar per a les companyies del hòlding d'IAG en els aeroports on s'ha quedat sense llicència.

En el cas de l'aeroport del Prat, el resultat del concurs va determinar que les tres companyies que passarien a gestionar els serveis de terra a partir d'aquest any serien Aviapartner, Menzies i Groundforce, mentre que Iberia i Swissport en quedaven fora.

Iberia ha recordat en les darreres setmanes que els treballadors podran ser subrogats per les noves companyies adjudicatàries, tal com estableix el darrer conveni del sector, i que no perdran el seus drets -com les condicions de treball, l'antiguitat o els beneficis socials-. Per la seva banda, els sindicats temen que aquest canvi pugui provocar un retrocés en els drets laborals adquirits per als treballadors d'Iberia.



Paral·lelament, els resultats del concurs van causar un gran malestar entre l'aerolínia espanyola i Aena. Iberia va criticar la resolució i aquesta tardor va interposar un recurs al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (TACRC), que va inadmetre'l i es va declarar incompetent per pronunciar-se sobre el fons de l'assumpte. Aquest fet va portar l'aerolínia espanyola a anunciar un nou recurs, aquest cop davant de l'Audiència Nacional, encara per resoldre.

Assemblea a l'aeroport del Prat

A l'aeroport del Prat, els treballadors celebraran una assemblea a partir de les 12:00 hores a la T1 mentre que a l'aeroport de Barajas, on Iberia sí va obtenir llicència, ha previst dues concentracions per aquest divendres i aquest dissabte al migdia a la T4.

Inicialment, el passat 13 de desembre, els sindicats havien convocat una vaga de vuit dies en plenes vacances de Nadal -els dies 29, 30 i 31 de desembre i 1, 4, 5, 6 i 7 de gener-, però una setmana més tard la van desconvocar en un "acte de responsabilitat" després que el govern espanyol acceptés ser mediador del conflicte. Al cap de dos dies, però, van tornar a convocar la protesta, però de quatre jornades.

Iberia va expressar la seva "decepció enorme" davant aquesta convocatòria "irresponsable" en un moment, va afirmar, que s'estava treballant "intensament" una solució amb els sindicats. A més, va insistir que fer autohandling suposaria un "perjudici greu" per a la competitivitat de la companyia "i de totes les línies aèries d'IAG.