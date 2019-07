"No tinc cap intenció de convocar eleccions quan arribin les sentències", va assegurar el president de la Generalitat, Quim Torra, en entrevista amb aquest diari, i encara que immediatament després va reiterar la seva voluntat de buscar una "resposta unitària i col·lectiva", aquesta declaració tan taxativa ha posat en marxa de nou, si es que algun cop ha estat aturat, l'espiral de picabaralles entre el seu partit, Junts per Catalunya (JxCat) i Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

L'ex portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha sortit al pas d'aquesta presa de posició amb una rèplica a xarxes socials , en les quals ha posat en qüestió que el president pugui descartar la convocatòria d'eleccions sense escoltar abans l'opinió dels seus socis de govern.



"President Quim Torra, entendreu que caldrà alhora el consentiment del republicanisme. Vull dir del meu partit, també. I creieu-me que si a ERC ja s'hagués debatut la conveniència o no de convocar, me n'hauria assabentat", ha estat el retret de Tardà en aquesta ocasió.

President @QuimTorraiPla entendreu q caldrà alhora el consentiment del republicanisme. Vull dir del meu partit, també. I cregueu-me q si a @Esquerra_ERC ja s’hagués debatut la conveniència o no de convocar, me n’hauria assabentat. @Esquerra_ERC https://t.co/wH5Kx5sWr9 — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 14 de julio de 2019

Hores més tard, el propi Tardà repiulava un missatge del portaveu d'ERC a L'Hospitalet de Llobregat, Antoni Garcia, en el que criticava el que considera un canvi en la política d'aliances de JxCat, en favor del PSC, i reclamava directament la convocatòria d'eleccions a Catalunya.

.@JuntsXCat ha decidit girar cap a la sociovergència. @Esquerra_ERC seguir treballant per assolir la República Catalana. Eleccions Catalanes ja! — Antoni Garcia #CiutatRepubLHicana #NouLH 🎗 (@antonigarcia) 14 de julio de 2019

Però des de JxCat no han volgut deixar aquestes crítiques i reclamacions sense contrarèplica. La diputada al Congrés, Laura Borràs, ha donat resposta a Tardà recordant d'una banda qui té la potestat intransferible de convocar eleccions, i d'altra, afirmant que hi ha més forces republicanes a més d'ERC.

Benvolgut @joantarda , com molt bé saps, és un fet que és el President qui té la potestat per convocar eleccions. I el republicanisme ens inclou a tots els que volem la República Catalana. En aquest sentit, el MHP @QuimTorraiPla està totalment compromès amb aquest objectiu. Salut https://t.co/8QO8RCtpMb — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) 14 de julio de 2019

De fet, a l'entrevista esmentada, quan el president va afirmar que totes les forces independentistes havien de fixar-se un objectiu i que aquest no hauria de passar per unes eleccions i sí per "tornar a exercir el dret a l'autodeterminació", els periodistes de Públic li vàrem preguntar per si hi havia acord amb ERC en aquest punt, perquè des d'aquest partit ja s'havien sentit veus favorables a la convocatòria d'eleccions com a possible resposta a les sentències.



La resposta del president Torra va ser: "Estem treballant amb Esquerra, però també necessito treballar-ho amb la CUP, amb les entitats socials, econòmiques... Perquè jo busco un gran acord de país". "Només hi ha d'haver una resposta antirepressiva", va insistir.



Les crítiques, contracrítiques i picabaralles entre ERC i JxCat no acaben aquí, més que probablement, perquè encara que els dirigents d'una i altra formació han parlat sobre la necessitat d'enfortir l'independentisme "a totes les institucions", sembla evident que els pactes de totes dues forces amb el PSC a diferents localitats i entitats supramunicipals ha empitjorat substancialment les relacions.