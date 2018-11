Pintades nazis a la façana de la seu d'Òmnium Cultural

Òmnium Cultural ha denunciat un atac a la seva seu central amb pintades d'esvàstiques nazis, uns fets que han rebut la condemna de diversos dirigents, mentre que l'entitat adverteix que "malgrat els atacs de la intolerància més extrema" seguirà sent "profundament antifeixista ". L'entitat sobiranista -el president de la qual, Jordi Cuixart, es troba en presó preventiva en el marc del judici del procés independentista- ha difós diverses imatges d'aquest atac a través de Twitter, on es veu la façana i la porta principal de la seva seu nacional pintada amb vuit esvàstiques vermelles, símbol del nazisme.

Malgrat els atacs de la intolerància més extrema, a @omnium avui i sempre continuarem treballant per la defensa dels drets i de les llibertats de tots #NoPassaran https://t.co/WDWyvcHH7B — Òmnium Cultural (@omnium) 26 de novembre de 2018

Així hem trobat la seu nacional d’@omnium aquest matí. Doncs sí, seguirem sent profundament antifeixistes, compromesos amb els drets i les llibertats. I malgrat que alguns ho voldrien mai aconseguiran silenciar la nostra veu. pic.twitter.com/a6YhKJO59B — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 26 de novembre de 2018

"Tot i els atacs de la intolerància més extrema, a Òmnium avui i sempre seguirem treballant per la defensa dels drets i de les llibertats de tots. No passaran", ha escrit l'entitat en un missatge en aquesta xarxa social. També el vicepresident i portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha difós les imatges d'aquest atac. "Així hem trobat la seu nacional d'Òmnium aquest matí. Doncs sí, seguirem sent profundament antifeixistes, compromesos amb els drets i les llibertats. I tot i que alguns ho voldrien, mai aconseguiran silenciar la nostra veu", ha advertit el dirigent.

Des de la Generalitat, el vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès (ERC), ha expressat "tot el suport" a l'entitat. "Orgullosos de ser els enemics del feixisme. No passaran!". El president del Parlament, Roger Torrent (ERC), ha considerat que "davant la intolerància i la banalització del nazisme trobaran una societat oberta que estima la llibertat. Tot el suport a Òmnium".

Tot el suport @omnium. Orgullosos de ser els enemics del feixisme. No passaran! https://t.co/sgBBHWdJaE — Pere Aragonès 🎗 (@perearagones) 26 de novembre de 2018

Els fets han estat condemnats també per l'expresident català i líder de JxCat, Carles Puigdemont, que ha lamentat que "ataquin perquè els molestem. Els hem tret la careta i hem ensenyat la seva cara autoritària al món. Per això no volen ni Òmnium, ni l'Assemblea Nacional Catalana, ni CUP, ni CDR, ni ERC, ni PDeCAT, ni JxCat, ni la Crida Nacional, ni la Generalitat. Tot el suport!".

Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha "condemnat rotundament les accions intimidatòries contra la seu d'Òmnium" i ha recordat que "totes les agressions, totes les violències, totes les intimidacions mereixen la repulsa de tots els i les demòcrates . Exigim respecte com a requisit de la nostra convivència en llibertat". Des Units per Avancar, el seu secretari general, exconseller d'Interior i actual diputat adscrit al grup socialista, Ramon Espadaler, ha "condemnat i rebutjat l'agressió soferta per Òmnium", avisant que "cap expressió intimidatòria pot ser tolerada en una societat democràtica" .



El tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona i dirigent dels comuns Jaume Asens ha criticat que "quan els independentistes fan pintades són un atac gravíssim a la democràcia", però "si les fan els nazis, es fa el silenci entre aquells que no condemnen el franquisme". Com també ha fet la diputada de Catalunya en Comú Podem Elisenda Alamany, que ha donat "tot el suport a Òmnium davant l'atac rebut a la seva seu aquesta matinada. No passaran!". La regidora de la CUP a Barcelona Eulàlia Reguant ha defensat d'altra banda que "avui Òmnium és la primera línia de la trinxera antifeixista. Tot el suport als companys i companyes de l'entitat!"

Cuando los independentistas hacen pintadas son un ataque gravísimo a la democracia. Si las hacen los nazis, se hace el silencio entre aquellos q no condenan el franquismo. pic.twitter.com/iKSTbu6Xll — Jaume Asens (@Jaumeasens) 26 de novembre de 2018